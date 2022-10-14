. Четверо подростков погибли в ДТП в Подмосковье
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Четверо подростков погибли в ДТП в Подмосковье

Четверо подростков погибли в ДТП в Подмосковье

Четыре подростка погибли в ДТП в Дмитрове, еще одного ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.

Авария произошла на первом километре А104 Москва — Дмитров — Дубна, ночью, 13 октября. По информации прокуратуры Московской области, 14-летний подросток взял машину у матери, чтобы покатать друзей, но не справился с управлением, врезавшись в стоявший на обочине грузовик. На кадрах, попавшего в Сеть видео с камер видеонаблюдения, можно заметить свет проблескового маячка — за подростками могла следовать машина Госавтоинспекции.

Мать одного из погибших школьников рассказала СМИ, что накануне сын ночевал у бабушки, такое сообщение он отправил ей в 21:30. Примерно в три часа ночи ему позвонили, и мальчик ушел, несмотря на уговоры бабушки остаться.

Отмечается, что СК РФ уже завел уголовное дело по статье 264 о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть двух или более лиц. В ведомстве также сообщили, что в рамках расследования будет дана оценка «действиям или бездействию родителей» подростка, севшего за руль автомобиля. 

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

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