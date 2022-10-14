. Чижов рассказал о реальных итогах голосования по антироссийской резолюции в ООН
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Чижов рассказал о реальных итогах голосования по антироссийской резолюции в ООН

Чижов рассказал о реальных итогах голосования по антироссийской резолюции в ООН

Антироссийская резолюция была не поддержана большим количеством стран, чем пытается показать Запад, рассказал первый зампредседателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов в пресс-центре «Парламентской газеты 14 октября.

Генеральная Ассамблея ООН 12 октября приняла антироссийскую резолюцию по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации на Украине. Она во многом по своему содержанию повторяла проект, который ранее вносился в Совбез, но Россия его заветировала, а еще четыре страны воздержались.

Сенатор уверен, что резолюция является чисто политическим инструментом, который будет использоваться в том числе в медийной сфере как доказательство якобы изоляции России, которой на самом деле нет.

«Я не говорю даже про те пять стран, которые проголосовали против. 35 стран, которые составляют половину населения Земли, воздержались. И еще, кстати, мало обращается внимания, довольно значительное число стран не принимали участие в голосовании», — отметил Чижов.

Сенатор напомнил, что Боррель негативно воспринял то, что слишком много стран воздержались голосовать по антироссийской резолюции. Другие же представители Запада назвали результат в 143 голоса большим успехом. «Каждое безобразие можно оправдать», — подытожил Чижов.

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По материалам: pnp.ru

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