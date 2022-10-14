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Чижов расскажет, каких действий ждать России от НАТО

Чижов расскажет, каких действий ждать России от НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 11 октября заявил, что «победа России станет поражением для НАТО». Запад решительно отвергает всякую возможность остановиться на границе красных линий, продолжая поставлять Украине оружие и фактически становясь третьей стороной конфликта. В ходе видеоинтервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 14 октября бывший постоянный представитель России при ЕС сенатор Владимир Чижов расскажет, какие цели преследует НАТО, оказывая помощь Киеву.

Кроме того, парламентарий расскажет, с чем связано то, что в последнее время поддержка Украины НАТО, и Америкой в частности, ослабела, а западные политики все чаще говорят о необходимости решить конфликт путем мирных переговоров; какова вероятность перехода конфликта на следующую ступень — открытая ядерная конфронтация; возможно ли мирное урегулирование конфликта и на каких условиях; что происходит с мобилизацией в России, а также ответит на ряд других вопросов.

Видеоинтервью начнется в 16:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» и в группе издания в соцсети «ВКонтакте». Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу press-center@pnp.ru.

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По материалам: pnp.ru

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