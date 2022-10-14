. ЧП: Подростки погибли в аварии с грузовиком

Дети угнали мамину машину, и попали в смертельную аварию. Ночью в Подмосковье произошла страшная трагедия — 15-летний подросток угнал иномарку у матери и поехал кататься с друзьями. В итоге ребята врезались в грузовик. В результате жуткого ДТП погибли четверо человек из пяти находившихся в легковушке. Расследованием дорожного ЧП занимается прокуратура Подмосковья. Сотрудникам ведомства удалось установить личности жертв автомобильной аварии. «По предварительным данным, сегодня в ночное время на ул. Бирлово поле в городе Дмитрове 15-летний подросток, управляя автомобилем марки Peugeot 308, принадлежащем его матери, совершил столкновение со стоящим на обочине дороги грузовиком. В результате водитель и три несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. В ДТП удалось выжить одному несовершеннолетнему. О его состоянии пока не сообщается, пишет «Msk1.ru».