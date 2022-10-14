. Что нужно срочно сделать людям, рожденным в год Кролика, чтобы обрести успех

Вадим Карасев

Люди, рожденные в год Кролика, довольно часто добиваются успеха в жизни. Но порой им для этого нужно тратить уйму сил и времени. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как люди этого Восточного Знака могут облегчить себе жизнь.

Кролики - весьма интересные люди, которые обладают необычным характером и неординарным взглядом на вещи. Их делает особенными любовь к жизни и оптимизм. Тем не менее, есть и изъяны. Закрыть которые им помогут описанные ниже советы.

Влюбиться

Согласно наблюдениям, влюбленные люди, рожденные в год Кролика, намного более мотивированные, продуктивные. Любовь вселяет в них уверенность в себе и окрыляет. Эксперты советуют им бороться с одиночеством и почаще общаться с теми, кто их вдохновляет, любит, дорожит ими. Это простой и понятный совет, но он весьма действенный и полезный. Человек 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, или 2011 года рождения нуждается в ласке, тепле и любви. Это его главное топливо, не дающее зачахнуть.

Научиться считать деньги

Кролики — это те, кого нельзя отпускать в самостоятельный поход по магазинам. Если они берут с собой много денег, то с высокой вероятностью все они останутся в магазинах. Нередко бывают случаи, когда Кролики приходят домой с целой горой ненужных вещей. Чаще встречаются менее радикальные ситуации, когда рожденные в год этого животного покупают что-то одно, но очень дорогое. Им категорически нельзя совершать спонтанные и необдуманные покупки в интернете и отправляться на шопинг без цели сразу после получения зарплаты. Лучший выход для достижения и сохранения успеха в финансовой сфере — вести учет финансов.

Перестать ждать у моря погоды

Кролики любят, когда все идет как по маслу. Всем нравится легкое и простое начало нового пути, но люди этого Восточного Знака могут пребывать в состоянии ожидания чуда слишком долго. Это очень сильно замедляет процесс саморазвития. По-настоящему счастливыми, успешными и удачливыми являются те люди-Кролики, которые берут все в свои руки и считают, что достижение целей — это не случайность, а результат работы и усердного труда.

Постоянно учиться и бороться с завистью

Кролики схватывают всё на лету, но им не особо нравится учиться, поэтому лучший выход — просто заинтересовать их чем-то. Если вы рождены в год этого животного-талисмана, то вам эксперты настоятельно советуют пребывать в безостановочном поиске вдохновения. Нужно смотреть фильмы про богатых и известных людей, а также вдохновляться успехами друзей и знакомых.

Кролики бывают завистливыми, поэтому им также важно не сравнивать себя с теми, кем они вдохновляются. Ни в коем случае нельзя гневить судьбу словами типа «я неудачник», «вечно у меня ничего не получается», «к другим судьба более благосклонна» и так далее. Эксперты считают, что для достижения успеха Кроликам часто не достает умения видеть свои таланты и считать себя одаренными, ведь на самом деле так и есть.

Научиться терпению

Кролики крайне нетерпеливы. Они не умеют ждать, поэтому вечно куда-то торопятся. Само собой, эта нервозность неблагоприятно сказывается на внимательности и эффективности труда. Люди этого года рождения должны обрести терпение, чтобы упорядочить свою жизнь. Так им станет проще принимать решения, а количество ошибок и недоразумений упадет практически до нуля.

Перестать перекладывать ответственность

Кролики — люди, которые любят делегировать какие-то дела и задачи, а сами в это время развлекаться и отдыхать. Делать так нельзя, потому что это может привести к потере авторитета и уважения со стороны окружающих. Рожденные в год этого животного-талисмана, не могут добиться успеха без поддержки других людей, поэтому им нужно нести ответственность за свои поступки, чтобы окружающие были всегда на из стороне.