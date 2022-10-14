. Даня Милохин раздел девочку, заявила Евгения Медведева

Фигуристка Евгения Медведева рассказала пикантные подробности о тиктокере. 15 октября стартует всеми любимое шоу «Ледниковый период». В проекте участвуют яркие звезды, в том числе ставшая популярной пара Милохин-Медведева. Накануне премьеры на Первом канале появился пикантный анонс ледового шоу. В кадре стоит полуобнаженная девушка, к которой подкатывает на коньках Даня Милохин. Блогер снимает с себя пиджак и накидывает его девушке на плечи. Зрители были впечатлены жарким анонсом проекта. Многие заподозрили, что Милохин одевал свою партнершу по льду — Женю Медведеву, однако та опровергла домыслы. «Это не я! У меня волосы короткие», — заявила фигуристка.Однако обманутыми оказались не только поклонники, но и сам блогер. Милохин был уверен, что спешит на съемку с подругой. «В какой-то из дней мне Даня пишет: «Женя, извини. Я сейчас приеду. Чуть-чуть опаздываю». А я понимаю, что мне никто ничего не говорил ни про тренировки, ни про съемки. Я дома сижу. Оказывается, он ехал на съемки этого анонса. Нужен был только он. На следующий день мы видимся на репетиции, и Даня говорит без «привет» с квадратными глазами: «Я вчера на камеру девочку раздевал», — смеялась спортсменка. В эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» Медведева также раскрыла, почему вновь выбрала именно Милохина. «Мы хорошо скатались. Просто даже исходя из физических возможностей мы друг другу подходим. Например, по весовой категории. Это логично. Я не вижу в паре с Даней девочек, которые участвуют в сезоне. Они просто выше него», — улыбнулась брюнетка.