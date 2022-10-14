. День 14 октября в истории

День работников заповедного дела в России.

Неофициальный праздник людей, выбравших изучение и охрану природы делом своей жизни, был учрежден в 1999 году на Всероссийском семинаре-совещании директоров государственных заповедников, которое проходило во Владивостоке.

Первый заповедник на территории России был создан в 1917 году в Забайкальской области (ныне Республика Бурятия) — Баргузинский соболиный заповедник.

В настоящее время в нашей стране насчитывается свыше 100 государственных природных заповедников и 50 национальных парков. Всего в России более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий, площадь которых составляет 213,7 миллиона га.

Всемирный день стандартов.

Учрежден в 1970 году для того, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всей мировой экономики.

14 октября 1946 года в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации, на которой было принято решение о создании Международной организации по стандартизации (ISO).

Сегодня это одна из крупнейших организаций, занимающихся разработкой международных стандартов во всех областях, помимо электроники (относится к компетенции Международной электротехнической комиссии). За годы ее существования ISO было опубликовано более 20 тысяч стандартов, охватывающих почти все аспекты технологии и производства. В настоящий момент членами этой организации являются представители более 160 стран мира.

Всемирный день яйца.

Отмечается во вторую пятницу октября. Праздник был установлен в 1996 году Международной яичной комиссией на конференции в Вене.

35 лет назад (1987) был создан Российский детский фонд.

В этот день в Москве, в Колонном зале Дома Со­юзов, состоялась Всесоюзная учредительная конференция Советского детского фонда им. В. И. Ленина.

Фонд оказывает помощь детям и малоимущим семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам. Он тесно сотрудничает с ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и Всемирной организацией здравоохранения. В 2003 году Фонд получил специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.

Сегодня в России работают более 70 региональных отделений Российского детского фонда. За годы своего существования он направил на спасение и помощь детям свыше 300 миллионов долларов.

47 лет назад (1975) Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по экономике советскому математику и экономисту Леониду Канторовичу и его аме­риканскому коллеге Тьяллингу Купмансу.

Премия была присуждена «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Леонид Канторо­вич стал первым советским лауреатом Нобелевской пре­мии по экономике.

На церемонии вручения награды член Шведской королевской академии наук заметил: «Основные экономические проблемы могут изучаться в научном плане, независимо от политической организации общества, в котором они исследуются».

78 лет назад (1944) был создан Московский государственный институт международных отношений МИД России — МГИМО-Университет.

В этот день международный факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, созданный в 1943 году, был преобразован в самостоятельный институт. Первый набор в Московский государственный институт международных отношений составил 200 студентов. Через два года в институт стали принимать студентов и из других стран мира.

Сегодня МГИМО, получивший в 1994 году статус университета, является одним из старейших ВУЗов России по подготовке специалистов международного профиля.

За прошедшие годы из стен МГИМО вышли порядка 40 тысяч специалистов-международников, в том числе около 5 тысяч иностранных граждан. Выпускники вуза работают в дипломатической сфере, в правительственных структурах, парламенте, банках, средствах массовой информации и в международных организациях. Среди них, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, российский предприниматель Алишер Усманов.

81 год назад (1941) во время Великой Отечественной войны, в ходе оккупации г. Пушкин, немецко-фашистские войска вывезли из Большого Царскосельского дворца панно, резные двери и др. элементы обстановки Янтарной комнаты.

Янтарный кабинет был создан немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, а затем подарен Петру I. Первоначально он хранился в третьем Зимнем дворце, а в 1743 году императрица Елизавета Петровна решила установить его в новом летнем дворце в Царском Селе. Работы были поручены архитектору Растрелли. Он дополнил кабинет зеркальными пилястрами и мозаичными картинами из агата и яшмы.

В начале Великой Отечественной войны из Екатерининского дворца началась эвакуация музейных ценностей, но из-за хрупкости янтарных панелей перевезти их было очень трудно, и было принято решение их законсервировать. Панно оклеили бумагой и марлей, обложили ватой, а затем закрыли деревянными щитами.

Когда город был оккупирован, то захватчики сняли янтарные панно и отправили их в Кенигсбергский замок. В 1944 году при отступлении немцев реликвии бесследно исчезли. С тех пор следы их теряются. Существует множество версий, где спрятана Янтарная комната, но её поиски до сих пор не дали никаких результатов.

В 1979 году было принято решение о воссоздании Янтарной комнаты в Екатерининском дворце. Работы были за­вершены к 300-летию Санкт-Петербурга в 2003 году.

104 года назад (1918) в Симферополе был открыт Таврический университет.

Идея его создания возникла в конце XIX века, но военные и революционные события в стране не дали возможности этого сделать. Первое высшее учебное заведение Крыма открылось 14 октября 1918 году в Дворянском театре Симферополя. В Таврическом университете было пять факультетов: историко-филологический, физико-математический, юридический, медицинский и агрономический.

Впоследствии университет неоднократно реорганизовывался: Крымский университет имени М. В. Фрунзе (1921-1925); Крымский государственный педагогический институт имени М. В. Фрунзе (1925-1972); Симферопольский государственный университет имени М.В. Фрунзе (1972- 1999); Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского (1999-2014).

В 2014 году на его базе был создан Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского. Он включает в себя восемь академий и институтов, пять колледжей и центров, 11 филиалов по всему Крыму и 7 научных организаций. ВУЗ входит в десятку федеральных университетов Российской Федерации.

150 лет назад (1872) русский электротехник Александр Лодыгин подал патентную заявку на первую пригодную для широкого практического применения лампу накаливания.

В качестве нити накаливания изобретатель использовал угольный стержень, помещённый в вакуумированный герметично запаянный сосуд. Преимуществом лампы Лодыгина перед предыдущими образцами был больший срок службы, а также герметичность самой колбы, которая позволяла использовать лампу вне лабораторных условий.

В июле 1874 года Александр Лодыгин получил патент за номером 1619 на своё изобретение.

857 лет назад (1165) было завершено строительство Церкви Покрова на Нерли.

Белокаменный храм недалеко от посёлка Боголюбово (Владимирская область) — один из самых известных памятников древнерусского зодчества. Согласно легенде, он был возведен в честь победы князя Андрея Боголюбского над булгарами в середине ХII века.

С 1992 года Церковь Покрова на Нерли входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

51 год назад (1971) вступила в силу Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов.

Документ — первый международный акт, который устанавливает уголовную ответственность в международном воздушном праве, был принят 16 декабря

1970 года в Гааге на Международной конференции по воздушному праву. Согласно положениям Конвенции, государства-участники обязуются применять суровые меры наказания в отношении действий, направленных на захват воздушных судов, и оказывать друг другу содействие в уголовном разбирательстве по таким случаям.

Конвенция, вступившая в силу 14 октября 1971 года, ратифицирована почти 200 странами мира.

79 лет назад (1943) в концлагере «Собибор» началось восстание.

Нацистский лагерь смерти был создан весной 1942 года на юго-востоке Польши в рамках операции «Рейнхард», целью которой было массовое уничтожение еврейского населения. Сюда свозили евреев из Польши, Франции, Чехословакии и других стран Европы, а также СССР. С мая 1942 по ноябрь 1943 года в Собиборе нацистами было уничтожено от 150 до 250 тысяч человек.

Восстание в концлагере организовал и возглавил советский офицер, военнопленный Александр Печерский. 14 октября 1943 года восставшие убили часть охраны лагеря и попытались завладеть оружейным складом. По ним был открыт огонь, но заключенным удалось одолеть охрану и уйти в лес. Из более 400 восставших около 80 — погибли при побеге, остальным удалось спастись. Позднее порядка 150 заключенных поймали немцы, ещё 90 — были убиты польскими националистами. Выжили 53 человека. После восстания и побега по приказу Гиммлера лагерь был закрыт и снесен.

Восстание узников «Собибора» - одно из немногих удачных лагерных восстаний за годы Второй мировой войны.

96 лет назад (1926) в Лондоне была опубликована первая книга о Винни-Пухе.

Сказку о плюшевом мишке Винни-Пухе и его друзьях придумал английский писатель Алан Милн. А впервые читатели познакомились с забавным мишкой ещё в канун Рождества в 1925 году, когда в лондонской газете была напечатана первая глава сказки: «Глава, в которой мы впервые встречаемся с Винни-Пухом и пчёлами».

Винни и его друзья очень понравились детям, и в 1928 году вышла вторая книга об их приключениях — «Дом на Пуховой опушке».

В СССР истории о Винни-Пухе, Пятачке и остальных стали популярны после публикаций пересказов Бориса Заходера. Причем автор уточнял, что он делал не перевод, а именно пересказ оригинальных сказок Алана Милна, поэтому наш Винни-Пух немного отличается от его английского собрата.

171 год назад (1851) в Лондоне было основано английское информационное агентство Рейтер.

Его создал журналист и предприниматель Пол Джулиус Рейтер. Очень быстро оно стало главным поставщиком информации для всех английских, а затем и европейских газет.

Сегодня Рейтер — одно из крупнейших информационных агентств мира. Корпункты агентства работают более чем в ста странах. Здесь трудятся свыше 50 тысяч человек.

179 лет назад (1843) впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона.

Феликс Мендельсон-Бертольди написал это произведение для спектакля Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Первой парой, связавшей свои жизни под музыку Мендельсона, стали Дороти Кэрри и Том Дэниэл. Их бракосочетание состоялось в английском городе Тивертон в 1847 году.

Настоящую популярность «Свадебный марш» приобрёл в 1858 году после того, как прозвучал на свадьбе старшей дочери английской королевы Виктории и принца Альберта принцессы Виктории и прусского кронпринца Фридриха Вильгельма (ставшего позднее королем Пруссии Фридрихом III).