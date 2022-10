. Destroy All Humans! 2 Reprobed теперь можно бесплатно опробовать на Xbox

Вадим Карасев





Релиз Destroy All Humans! 2 Reprobed на Xbox Series X | S состоялся в конце августа, игра вышла только на консолях нового поколения и PC. У Destroy All Humans! 2 Reprobed средние отзывы — ее оценка на Opencritic сейчас на уровне в 69 баллов из 100.

Похоже, что создатели игры Destroy All Humans! 2 Reprobed хотят привлечь к ней дополнительное внимание, для чего проект был выпущен в формате демонстрационной версии. Уже сейчас на Xbox One и Xbox Series X | S можно опробовать бесплатно Destroy All Humans! 2 Reprobed в рамках демо. На странице в Microsoft Store не уточняется, как долго демо-версия будет доступна.

Напомним, первая часть Destroy All Humans! доступна в Game Pass.

