. Destroy All Humans! 2 Reprobed теперь можно бесплатно опробовать на Xbox
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Destroy All Humans! 2 Reprobed теперь можно бесплатно опробовать на Xbox

Destroy All Humans! 2 Reprobed теперь можно бесплатно опробовать на Xbox


Релиз Destroy All Humans! 2 Reprobed на Xbox Series X | S состоялся в конце августа, игра вышла только на консолях нового поколения и PC. У Destroy All Humans! 2 Reprobed средние отзывы — ее оценка на Opencritic сейчас на уровне в 69 баллов из 100.

Похоже, что создатели игры Destroy All Humans! 2 Reprobed хотят привлечь к ней дополнительное внимание, для чего проект был выпущен в формате демонстрационной версии. Уже сейчас на Xbox One и Xbox Series X | S можно опробовать бесплатно Destroy All Humans! 2 Reprobed в рамках демо. На странице в Microsoft Store не уточняется, как долго демо-версия будет доступна.

Destroy All Humans! 2 — Reprobed

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Напомним, первая часть Destroy All Humans! доступна в Game Pass.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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