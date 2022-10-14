. Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу, смотрите, что бабка в юности делала!»
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Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу, смотрите, что бабка в юности делала!»

Елена Беркова покажет внукам порно со своим участием: «Скажу, смотрите, что бабка в юности делала!»

Елена Беркова не собирается скрывать от родственников пикантные видео. Более того, экс-участница «ДОМа-2» готова откровенно поговорить на эту тему даже с будущими внуками.


Соцсети 37-летней Берковой разрываются от непристойных предложений. «Сколько стоит секс с тобой?» — пишут ей мужчины с надеждой. «Такой услуги нет и не будет!» — возмущается она. Елена также добавляет, что пока не готова никого впускать в свое сердце.

Впрочем, и без партнера ей вовсе не грустно. «Раньше чаще всего снились эротические сны с прекрасным окончанием. Мне, в принципе, можно не жить никакой личной жизнью, потому что у меня все во сне происходит, просыпаюсь удовлетворенной полноценно», — радовалась звезда.

Некоторые фолловеры пытаются ее пристыдить за участие в фильмах для взрослых. «Как вы скажете внукам, что снимались в порно?» — удивленно вопрошают подписчики. Однако она утверждает, что ей никогда не будет стыдно за свое увлечение. «Я не скажу, я покажу им! Смотрите, что бабка в юности делала! Нет, я даже перейду в категорию бабок и, пожалуй, начну сниматься еще раз, третий приход в старости будет. Хотя зачем заканчивать? Я не буду останавливаться! Возьму с собой их на работу, на инструктаж, конечно, после совершеннолетия», — дерзит хейтерам Елена.

К слову, экс-продюсер телестройки сетует, что Берковой после разоблачения в эфире «ДОМа-2» пришлось несладко. «На тот момент Лена Беркова была просто славная девочка. Где она действительно снялась, можно было бы не обнародовать, но было принято решение вынести это на лобное место. Я считаю, что мы сломали ей жизнь. Настоящей порнозвездой она стала потом, потому что ей терять было уже нечего», — говорит Василина Михайловская.

Брюнетка и сама вспоминала об этом периоде. «Это был крах мира. Я имею право говорить или не говорить о себе все, что хочу. За меня приняли решение и, мол, сама виновата, — говорила Елена в шоу «Нулевые» онлайн-сервиса more.tv. —Конечно, все показывали на меня пальцем. Это было сложно… Но я это перевернула в свою сторону и сделала своим профессиональным амплуа».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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