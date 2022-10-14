. Если корабль знаменитого полярного исследователя не поднять со дна, он разрушится
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Если корабль знаменитого полярного исследователя не поднять со дна, он разрушится

Если корабль знаменитого полярного исследователя не поднять со дна, он разрушится

Археолог, обнаруживший в антарктическом море Уэдделла затонувший в 1915 году корабль «Эндьюранс» знаменитого полярного исследователя Эрнста Шеклтона, говорит, что если корабль не будет поднят со дна, он вскоре «прекратит свое существование».

Целью экспедиции Эрнста Шеклтона в 1915 году было пересечь Антарктиду, пройдя путь от побережья моря Уэдделла через полюс до залива Росса. Но «Эндьюранс» оказался зажат льдами. Самая южная достигнутая им точка лежала на широте 76° 58', затем льды вынудили корабль дрейфовать обратно на север. 24 октября 1915 года, после девяти месяцев дрейфа, напор льдов оказался столь сильным, что в обшивке «Эндьюранса» образовалась пробоина. Шеклтон и его товарищи пытались спасти корабль. Они непрерывно откачивали воду из трюма и пытались заделать обшивку, но их усилия не принесли результата. «Эндьюранс» 21 ноября 1915 года был раздавлен льдами, но люди успели высадиться на лед. Используя навигационные инструменты, капитан корабля и штурман Фрэнк Уорсли зафиксировал место его гибели. После этого участников экспедиции ждало немало приключений, пока они не были спасены в августе 1916 года. Подробнее об экспедиции Шеклтона на судне «Эндьюранс» можно узнать из отдельного очерка.

С тех пор предпринималось несколько попыток найти корабль на дне, но лишь в марте нынешнего года успеха добилась международная экспедиция Endurance22 на исследовательском корабле «Агульяс II». «Эндьюранс» находится на глубине 3000 метров в четырех милях к югу от позиции, зафиксированной Фрэнком Уорсли. Теперь участник экспедиции Менсун Баунд указывает на необходимость поднять корабль со дна, чтобы сохранить его, но признает, что подобный проект порождает целый ряд юридических и логистических проблем.

На мероприятии в Лондоне, организованном юридической фирмой BDB Pitmans, которая помогала экспедиции, Баунд сказал: «Есть много противоречивых мнений [о подъеме корабля]. У нас есть ряд идей по этому поводу, и мы должны помнить о семье Шеклтонов, которым, скорее всего, принадлежит корабль, у них довольно сильные собственные взгляды. В случае его подъема мы должны подумать о его сохранении и о том, какой музей возьмется за это, что может занять целую вечность и день. Но если мы оставим его на дне, органический материал разложится через какое-то время». Вскоре после того, как «Эндьюранс» был найден, внучка исследователя Александра Шеклтон сказала, что предпочла бы, чтобы он оставался на месте.

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По материалам: polit.ru

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