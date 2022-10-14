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Европе предрекли выпадение из числа глобальных игроков рынка

Европе предрекли выпадение из числа глобальных игроков рынкаДипломат Буякевич предрек Европе скорое выпадение из числа глобальных рыночных игроков

Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич в эфире телеканала «Россия 24» предрек, что Европа в скором времени неизбежно выпадет из числа глобальных игроков рынка. По его словам, причиной этого является их санкционная политика в отношении России, сообщает ТАСС.

«Вследствие антироссийской политики и той позиции, которую заняли в отношении СВО, Европа в сущности неизбежно выпадет из числа глобальных рыночных игроков, потому что растет себестоимость их продукции и, условно, она в последующем вряд ли сможет конкурировать с той же американской, не говоря уже о том, что европейский бизнес стал массово релоцироваться — во всяком случае есть уже на этот счет массовая информация — в те же Штаты», — заявил российский дипломат.

Он также добавил, что от поддержки Европой антироссийской позиции выигрывают лишь США.

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейомо подчеркнул, что западные санкции якобы лишили Россию способности производить и обслуживать оружие, которое имеет критическое значение для проведения специальной военной операции на Украине.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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