. Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
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Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста

Федор Бондарчук ходит лысым в знак протеста
Жигунов раскрыл тайну режиссера Федора Бондарчука. Оказалось, что в бессменном имидже режиссера виноват Сергей Жигунов. Сергей Жигунов рассказал в соцсетях своим поклонникам о времени, когда он служил в армии в кавалерии и одновременно снимался в «Гардемаринах, вперед!».
Для роли красавца-гардемарина требовалась красивая шевелюра, которая и была у молодого артиста. Однако старшине в какой-то момент надоело, что один из солдат ходит по плацу в неуставном виде, и он приказал побрить его. Из-за этого Жигунову пришлось появляться на съемочной площадке в паричке, а Федор Бондарчук даже устроил акцию протеста в честь актера. «Когда меня постригли, Федя Бондарчук, с которым мы вместе служили, в знак протеста побрился наголо — не по уставу. Так до сих пор и ходит», — поведал Сергей Жигунов, Телепрограмме.про.
# Шоу-бизнес Бондарчук Федор
По материалам: z-aya

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