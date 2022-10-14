. Филиппа Киркорова снова хотят распять

Против певца Филиппа Киркорова снова возобновили дело о чувствах верующих. Роман Худяков написал в своем телеграме, что дело на Филиппа Киркорова вновь открыли. Ранее, напомним, люди возмутились, увидев его юбилейную программу с танцами на кресте, решив, что это шоу оскорбляет чувства верующих.К слову, ведущий Борис Корчевников и вовсе считает эти «богохульные пляски» неким предзнаменованием. Он вполне серьезно заявил, что после этого в России началась череда всяких бед. Но, не исключено, что за осуждаемым поведение Филиппа Киркорова все-таки последует наказание. «Уголовное дело против Короля Поп или Поп Короля (все время путаю) за оскорбление чувств верующих, по заверению инициативной группы, возобновили», — написал в своих соцсетях политик Худяков.