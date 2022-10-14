. Глава МИД Черногории назвал честью запрет на въезд в Россию

Вадим Карасев

Глава МИД Черногории Кривокапич назвал честью запрет ему и членам НАТО на въезд в Россию

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич назвал честью запрет на въезд в Россию вместе с союзниками по НАТО из руководства США, Великобритании и Канады. Об этом глава черногорского МИД написал в Twitter.

«Для меня честь оказаться в обществе дорогих союзников и друзей – госсекретаря США Энтони Блинкена, премьера Великобритании Лиз Трасс, главы МИД Канады Мелани Жоли и остальных из НАТО», — заявил Кривокапич.

Кроме того он добавил, что таким образом он стал «другом русского народа больше», чем те, кто поддерживают российскую специальную военную операцию на Украине.

Ранее в МИД России заявили, что Кривокапичу, а также черногорскому министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере запрещен выезд на территорию России. Этот шаг является ответом на принятое в сентябре Черногорией решение объявить персонами нон грата дипломатов посольства России в Подгорице.