. Грант переживает из-за неразделённой любви к Кате Скалон
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Грант переживает из-за неразделённой любви к Кате Скалон

Грант переживает из-за неразделённой любви к Кате Скалон
Екатерина Скалон не приняла чувства Артёма Гранта и тот теперь сильно страдает из-за безответной любви.
 Невероятно, но факт: Артём Грант печалится из-за неразделенных чувств к Екатерине Скалон. В своих социальных сетях он опубликовал фотографию с Екатериной и сделал пометку, что «Так могло бы выглядеть счастье». Действительно, и парню даже давали шанс, однако он сделал выбор в пользу общения с Клавдией Безверховой.

В итоге Екатерина досталось другому мужчине, однако его лицо экс-участница телестройки показывать своим поклонникам не делает. Однако девушка уже вернулась в столицу после отдыха на Байкале и её избранник решил подарить ей довольно дорогое кольцо. Девушка в последнее время старается минимально выставлять напоказ свою личную жизнь, однако периодически показывает в блоге роскошные букеты цветов или ювелирные украшения, которые ей активно дарит кавалер.

Артем Грант помог Кате неплохо похайпиться, поэтому появились слухи, что тем загадочным кавалером является именно он. А подарки дарит — чтобы заманить девушку обратно на проект. Как думаете, это правда? Своё мнение обязательно пишите в комментариях.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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