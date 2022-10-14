. Иллюстратор рисует забавнейшие комиксы о своих котах, чьей барской жизни можно только позавидовать

Без кота и жизнь не та! И на своём примере это доказывает иллюстратор Лена Соломонова, которая рисует смешные комиксы о своих четырёх хвостатых. Здесь и тыгы-дык по ночам, и косые взгляды в вашу сторону, и прелестное мяукание в пять утра. В общем, всё то счастье, которое вы получаете в придачу вместе с комком шерсти в вашем доме. Поэтому Лена c удовольствием рассказывает в мельчайших подробностях о всех пушистых тайнах своих четвероногих друзей. А мы любим и тайны, и котиков. Так что предлагаем присоединиться к нам и посмотреть на работы художницы вместе!

Пакет — это хорошо, а вот пакеты в пакетике — просто подарок судьбы какой-то

Котокалипсис

Тебе надо, ты и делай

Ишь чего захотела — встречать её!

Главное — это в любой неловкой ситуации сохранить свою мордашку

Милота да только

Запретный плод сладок, а запретная игрушка интереснее

«Ничему жизнь не учит», — сказал хозяин и снова полез доставать своего кота, застрявшего в дырке

Вечное противостояние котов и голубей

Приказ царя должен быть сиюминутно выполнен

Лучший макияж от лучшего и немного лохматого визажиста

«Деньги — это не главное», — говорили они

Котикам красиво жить не запретишь! И действительно, если можно есть королевские креветки, то зачем довольствоваться меньшим?

Во всё пролезающие и впихивающиеся котики

Подстааава

Недооценённый по достоинству труд

Главное — не перепутать!

Безэмоциональные коты? Чааааво? Человек, ты ничего не попутал?

Этот же вопрос хотели бы задать и герои подборки, в которой собраны те ещё эмоциональные моськи.

Игрушки для питомцев, которые были сделаны на основе фантастических зверей

На этом все планы кота закончились…

А кликнув сюда, вы очутитесь в доме художницы Рады, которая с юморком расскажет вам в смешных зарисовках о жизни с двумя котами и собакой. Это ещё тот цирк!