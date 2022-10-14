. Илон Маск оказался под следствием федеральных властей из-за сделки с Twitter

Вадим Карасев

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск оказался под следствием федеральных властей из-за сделки с компанией Twitter. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы. Илон Маск в настоящее время находится под следствием федеральных властей из-за его поведения в связи с приобретением Twitter, — говорится в сообщении.

Как отмечается в твиттере (заблокирован в России) компании, "власти изучают поведение" Маска, связанное со сделкой.

Представители Twitter на протяжении нескольких месяцев требовали у адвокатов миллиардера копии его переписки с федеральными властями, однако предоставлены они не были, и компания запросила документы через суд. Речь идет об электронном письме Маска в Комиссию по ценным бумагам и презентации в Федеральную торговую комиссию в рамках судебного процесса о том, может ли Маск отказаться от покупки Twitter. Письмо было направлено 13 мая.

Юристы Маска также предоставили в суд "журнал привилегий" и указали список документов, обнародовать которые не стоит.

По решению суда штата Делавэр, Маск должен закрыть сделку по приобретению компании до 28 октября.

Соглашение о покупке Twitter Маск заключил в апреле, но позже решил отказаться от приобретения. Одним из поводов стало то, что представители Twitter не предоставили ему данные о спам-ботах и поддельных аккаунтах. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что он ориентировался также на действия Владимира Путина относительно конфликта на Украине.

Ксения Смирнова