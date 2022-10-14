. Илон Маск оказался под следствием из-за сделки с Twitter
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Илон Маск оказался под следствием из-за сделки с Twitter

Илон Маск оказался под следствием из-за сделки с TwitterReuters: Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с Twitter

Американский предприниматель Илон Маск оказался под следствием федеральных властей США из-за сделки по покупке социальной сети Twitter. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Как говорится в судебном иске, Маск вел с соответствующими органами «содержательную переписку» об этом расследовании. Twitter попросила юристов бизнесмена представить соответствующие документы еще несколько месяцев назад, но они этого до сих пор не сделали.

Компания попросила судью штата Делавэр приказать адвокатам предоставить документы, поскольку они касаются ключевых вопросов относительно судебного процесса. Суд отложил намеченные на 17 октября слушания, дав Маску возможность закрыть сделку по покупке Twitter до 28 октября.

Ранее Маск обвинил руководство социальной сети Twitter в безрассудных действиях, ставящих под угрозу закрытие сделки. Юристы предпринимателя настаивают на отмене предстоящего судебного разбирательства о сделке, с целью привлечения необходимого финансирования и ее скорого завершения. Однако, по словам Маска, Twitter настаивает на продолжении этого судебного процесса, «безрассудно подвергая сделку риску и ставя под удар интересы своих акционеров».

25 апреля глава Tesla и SpaceX заключил с компанией Twitter соглашение о покупке за 44 миллиарда долларов. Сделка должна была завершиться до конца года, однако 9 июля Маск заявил, что отказывается от договоренности. Предприниматель обосновал свое решение тем, что компания нарушила положения соглашения, в том числе, по его словам, соцсеть не предоставила сведения о поддельных аккаунтах и спам-ботах.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Илон Маск оказался под следствием из-за сделки с Twitter
Илон Маск оказался под следствием из-за сделки с Twitter
Трампа вызовут на допрос по делу о штурме Капитолия
Трампа вызовут на допрос по делу о штурме Капитолия
Подборка интересных закадровых снимков фильмов, которым в 2022 году исполняется 40 лет (14 фото)
Подборка интересных закадровых снимков фильмов, которым в 2022 году
The Economist: Ситуация в экономике РФ улучшилась, пока Европа на грани глубокой рецессии
The Economist: Ситуация в экономике РФ улучшилась, пока Европа на
Ларису Долину за вызывающие наряды раскритиковал Соседов
Ларису Долину за вызывающие наряды раскритиковал Соседов
Анастасию Волочкову бросил директор
Анастасию Волочкову бросил директор
Песни Аллы Пугачевой вычеркивают из репертуара театров
Песни Аллы Пугачевой вычеркивают из репертуара театров
ЧП: Подростки погибли в аварии с грузовиком
ЧП: Подростки погибли в аварии с грузовиком
Анна Снаткина поделилась редкими свадебными фото в годовщину торжества
Анна Снаткина поделилась редкими свадебными фото в годовщину торжества
Потная и ненакрашенная Мария Голубкина работает над располневшей фигурой в фитнес-зале
Потная и ненакрашенная Мария Голубкина работает над располневшей
В большой семье клювом не щелкают
В большой семье клювом не щелкают
Вышло обновление The Eternal Cylinder до приставок Xbox Series X | S
Вышло обновление The Eternal Cylinder до приставок Xbox Series X | S

Топ на сегодня

Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле
Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как крокодилы"
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как
Виктория Боня получила ожоги при покорении горной вершины, но онкологии не боится
Виктория Боня получила ожоги при покорении горной вершины, но
Михаила Ефремова в тюрьме завалили подарками
Михаила Ефремова в тюрьме завалили подарками
Праздник Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеет множество обрядов и примет
Праздник Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеет

Еще по теме

Маск обвинил руководство Twitter в угрожающем сделке безрассудстве
Илон Маск подал встречный иск против Twitter
Маск передумал и назвал одно условие для покупки Twitter
Илон Маск назвал цель покупки Twitter