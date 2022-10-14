. Илон Маск оказался под следствием из-за сделки с Twitter

Вадим Карасев

Reuters: Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с Twitter

Американский предприниматель Илон Маск оказался под следствием федеральных властей США из-за сделки по покупке социальной сети Twitter. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Как говорится в судебном иске, Маск вел с соответствующими органами «содержательную переписку» об этом расследовании. Twitter попросила юристов бизнесмена представить соответствующие документы еще несколько месяцев назад, но они этого до сих пор не сделали.

Компания попросила судью штата Делавэр приказать адвокатам предоставить документы, поскольку они касаются ключевых вопросов относительно судебного процесса. Суд отложил намеченные на 17 октября слушания, дав Маску возможность закрыть сделку по покупке Twitter до 28 октября.

Ранее Маск обвинил руководство социальной сети Twitter в безрассудных действиях, ставящих под угрозу закрытие сделки. Юристы предпринимателя настаивают на отмене предстоящего судебного разбирательства о сделке, с целью привлечения необходимого финансирования и ее скорого завершения. Однако, по словам Маска, Twitter настаивает на продолжении этого судебного процесса, «безрассудно подвергая сделку риску и ставя под удар интересы своих акционеров».

25 апреля глава Tesla и SpaceX заключил с компанией Twitter соглашение о покупке за 44 миллиарда долларов. Сделка должна была завершиться до конца года, однако 9 июля Маск заявил, что отказывается от договоренности. Предприниматель обосновал свое решение тем, что компания нарушила положения соглашения, в том числе, по его словам, соцсеть не предоставила сведения о поддельных аккаунтах и спам-ботах.