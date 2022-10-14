. Инсайдер: оптимизированная до Xbox Series X | S версия The Witcher 3: Wild Hunt выйдет в октябре

Вадим Карасев





Несколько недель назад студия CD Projekt RED подтвердила, что все еще планирует выпустить оптимизированную до приставок Xbox Series X | S и Playstation 5 версию игры The Witcher 3: Wild Hunt в этом году. Хотя многие игроки ожидали, что объявят точную дату релиза бесплатного апдейта, этого не произошло.

Однако, известный игровой инсайдер Adrien Perea сообщает, что релиз оптимизированной до новых приставок версии The Witcher 3: Wild Hunt состоится уже в этом месяце. По его словам, это произойдет в конце месяца, но точную дату он не назвал.

Стоит напомнить, что обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt до Xbox Series X | S и Playstation 5 должна выйти одновременно с новым контентом для игры, который вдохновлен сериалом «Ведьмак» от Netflix. При этом, обновление будет распространяться бесплатно.