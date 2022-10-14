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Иран предложил начать поставки российского газа до конца года

Иран предложил начать поставки российского газа до конца годаЗамминистра нефти Ирана Асадзаде заявил о готовности получать российский газ

Своповые поставки российского газа в Иран могут начаться до конца этого года, решение этого вопроса зависит только от Москвы. Об этом заявил заместитель министра нефти исламской республики Ахмад Асадзаде, передает РИА Новости.

Замминистра пояснил, что Россия должна согласовать этот вопрос с Туркменией, через которую будет прокачиваться топливо, а иранская инфраструктура на сто процентов готова к его получению.

До этого вице-премьер России Александр Новак предположил, что соглашение о своповых операциях с Ираном может коснуться до пять миллионов тонн нефти в год и до десяти миллиардов кубометров газа.

Иран обладает собственными значительными запасами нефти и газа, поэтому, как отмечают аналитики, сделка носит более политический, чем энергетический характер. Она слабо повлияет на рост доходов России от продажи энергоресурсов, но укрепит двухсторонние отношения с дружественным режимом.

При этом главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин заметил, что в Иран газ пойдет значительно дешевле, чем в Европу, в противном случае Тегерану топливо будет не нужно.

Ранее сообщалось, что Турция начала сокращать поставки газа из России в пользу Ирана и Азербайджана. В июле импорт российского топлива сократился на 37,2 процента год к году, а закупки у конкурентов выросли на 37,5 и 31,5 процента соответственно.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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