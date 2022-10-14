. Иранского режиссера сняли с рейса и отказались выпускать из страны
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Иранского режиссера сняли с рейса и отказались выпускать из страны

Иранского режиссера сняли с рейса и отказались выпускать из страныVariety: режиссера Мани Хагиги отказались выпускать из Ирана без объяснения причин

Иранского кинорежиссера Мани Хагиги без объяснения причины отказались выпускать из страны на показ собственного фильма в Лондон. Местные власти отобрали у кинодеятеля паспорт и сняли его с рейса. Об этом сообщает Variety.

Хагиги должен был представлять свою картину «Вычитание» на Лондонском кинофестивале BFI. Перед премьерой фильма 15 октября на экране будет выведено видеообращение режиссера, в котором он расскажет о ситуации. Сам Хагиги считает, что ему могли отказать в выезде по двум причинам.

Режиссер считает, что причиной такого решения послужило его видео в соцсетях. В них он критиковал иранские законы о ношении хиджаба для женщин и поддерживал протестующих, которые вышли на улицы после гибели избитой полицией за «неправильное» ношение хиджаба 22-летней Махсы. Второй причиной он назвал «изгнание наоборот»: «Они превратили мою собственную страну и мой собственный дом в невыносимую тюрьму для меня и наказали меня, заставив меня оставаться в ней в качестве узника». Сам же режиссер не считает, что у властей получится наказать его подобным решением.

Кинофестиваль BFI, куда направлялся иранский режиссер, выразил поддержку Хагиги и «храбрым женщинам Ирана, которые борются за свою свободу».

Ранее Иранская актриса Эльнааз Норузи снялась топлес в знак поддержки протестов в стране. 30-летняя звезда Netflix поделилась видео, в котором она запечатлена в черной бурке с прорезью для глаз и парандже, полностью закрывающей ее тело. На последующих кадрах знаменитость постепенно снимает мусульманскую одежду, демонстрируя рубашку и джинсы, а в конце ролика позирует в трусах и без бюстгальтера, прикрывая оголенную грудь руками.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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