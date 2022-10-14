. Экоактивисты облили супом картину Ван Гога стоимостью 84 миллиона долларов
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Экоактивисты облили супом картину Ван Гога стоимостью 84 миллиона долларов

Экоактивисты облили супом картину Ван Гога стоимостью 84 миллиона долларовВ Лондоне экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи»

Экоактивисты облили томатным супом картину художника Ван Гога «Подсолнухи», которая висит в Лондонской национальной галерее. Видео инцидента было опубликована в Twitter-аккаунте организации Just Stop Oil, которая использует гражданское сопротивление в целях борьбы с изменением климата.

«Искусство стоит больше жизни? Больше еды? Больше справедливости?» — говорится в посте.

Как сообщает Reuters, две девушки облили полотно стоимостью более 84 миллионов долларов, а затем приклеили себя к стене. Обе были арестованы за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах.

В галерее пока никак не прокомментировали инцидент.

В июле активисты итальянской организации Ultima Generazione («Последнее поколение») в знак протеста приклеили себя к картине «Весна», созданной Сандро Боттичелли. Протестующие провели акцию в галерее Уффици в итальянской Флоренции. Активисты также развернули плакат с надписью «Последнее поколение, никакого газа, никакого угля».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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