. Эксперт: Нежелание Украины сесть за стол переговоров с РФ вернет ее в средневековье
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Эксперт: Нежелание Украины сесть за стол переговоров с РФ вернет ее в средневековье

Эксперт: Нежелание Украины сесть за стол переговоров с РФ вернет ее в средневековье

Политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Мария Прокофьева считает, что результатом нежелания киевского руководства искать компромисс и сесть за стол переговоров с Россией, станет возвращение Украины в средневековье.

"Радикализация методов борьбы не могли не привести к более решительным действиям России. Удары по объектам энергетической и транспортной структуры Украины нацелены на то, чтобы вывести из строя снабжение ВСУ, затруднить перемещение потоков оружия и наемников с Запада и в конечном счете вынудить Киев вновь обратиться к дипломатическому урегулированию. Ведь если Украина не будет готова вернуться за стол переговоров, такими темпами она может вернуться в средневековье", - отметила Прокофьева.


По словам эксперта, все лидеры зарубежных стран призывают перейти к дипломатии и поиску компромиссов. В их числе не только президент Турции Эрдоган и премьер Венгрии Виктор Орбан, но и более неожиданные фигуры как, например, основатель компании Space X Илон Маск.

«Тем более удивительно показное отрицание киевскими властями любой возможности дипломатического решения. Дело дошло до того, что 30 сентября Зеленский подписал специальный указ, "констатирующий невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - считает эксперт.

На этом фоне президент Путин, напротив, обозначил необходимость прекращения боевых действий и разработки параметров мирного соглашения, разумеется, без обсуждения судьбы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, включенных в состав России по итогам референдумов.

Политолог подчеркнула, что Украина и её западные союзники не только не прислушались к российскому предложению, но и перевели эскалацию на новый уровень, устроив теракт на Крымском мосту. Если ситуация будет развиваться в этом контексте, то перспектива возвращения Украины в средневековье становится все более реальной.

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По материалам: uposters.ru

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