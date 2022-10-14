. Юлия Ковальчук поздравила подросшую дочь

Певица Юлия Ковальчук с супругом Алексеем Чумаковым на днях отметили 5-летие единственной дочери. 39-летняя Юлия Ковальчук впервые стала мамой в 2017 году. Артистка родила своему мужу Алексею Чумакову дочь Амелию. Это знаменательное событие в жизни супругов произошло 12 октября, и накануне наследница звездной пары отметила важную дату – ей исполнилось пять лет. Ковальчук с рождения окружила девочку заботой и вниманием, а также предпочла огородить ее от публики, поэтому до сих пор артисты ни разу не показывали Амелию – они не выкладывают ее фото в соцсети и не выходят с дочерью в свет. Даже в день рождения наследницы певица отказалась нарушать заведенный порядок вещей и показала лишь, как они с Чумаковым украсили гостиную в загородном доме к празднику.Заботливые родители заказали для именинницы связки золотых, серебряных и розовых шаров и огромную коробку, куда поместили подарок. Еще в кадр попал накрытый для праздничного обеда стол, за которым вскоре собрались близкие Амелии, чтобы отметить торжество. «5 лет невероятного счастья! Доченька, любимая, просто будь всегда здорова! Мы всегда с папочкой рядом», — трогательно обратилась к дочери артистка. Напомним, Ковальчук и Чумаков десять лет состояли в отношениях, прежде чем завести ребенка. Певица довольно легко перенесла беременность и роды и пришла в форму за несколько месяцев. Артистка не исключала, что вскоре вновь станет мамой, и даже подумывала о трех детях, однако пока прибавления в семье знаменитостей так и не произошло.