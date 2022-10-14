. Как в домашних условиях заточить затупившийся нож от мясорубки

Затупившиеся ножи от мясорубки не стоит сразу нести в ремонт, проблему можно решить самостоятельно. Это касается как электрических, так и старых механических кухонных помощников. Для того чтобы самостоятельно вернуть производительность мясорубке, можно использовать один из следующих методов.

Затачиваем нож при помощи наждачной бумаги

Это самый легкий и безопасный способ. Для его осуществления приготовьте несколько листов наждачки разной плотности и ровную поверхность для работы.

Сначала берем лист наждачной бумаги с наибольшей зернистостью, кладем на нее деталь режущей поверхностью, прижимаем, и водим круговыми движениями. Затем эту же процедуру повторяем с более мелкозернистой наждачкой, пока поверхность не станет гладкой.





Затачивать следует не только нож, но и ту сторону сетки, с которой он соприкасается. Главное, не переусердствовать, чтобы не сточить настолько, когда детали мясорубки перестанут соприкасаться между собой.

Затачиваем нож с помощью камня

Для заточки ножей можно использовать как точильный, так и шлифовальный камень, который вы можете купить в любом хозяйственном магазине. Принцип работы тот же, что и с наждачной бумагой.





Нож прижимаем к поверхности камня и без особых усилий водим его круговыми движениями. Для придания большей гладкости можно дополнительно воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой.

Камень перед работой можно слегка смочить водой — это обеспечит лучшее соприкосновение поверхностей и как результат — лучший эффект от заточки.

Затачиваем нож при помощи точильного станка или болгарки

Этот метод требует осторожности, потому что инструмент, используемый для заточки вращается самостоятельно, затачивая затупившийся нож. При неосторожном обращении можно пораниться и даже остаться без пальцев.





При использовании этого метода рекомендуется работать в перчатках и внимательно регулировать скорость вращения диска. Диск следует использовать тонкий.

Болгарку укладываем диском вверх и включаем.

Лезвие берем за тупой край и, насколько возможно, медленно под небольшим углом подводим его к станку. Проводить острой частью по работающему диску нужно аккуратно, без приложения каких-либо усилий.