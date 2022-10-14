. Какие действенные талисманы нужно носить при себе, чтобы поскорее избавиться от проблем

Успех — это показатель переменчивый. Иногда жизнь преподносит нам приятные сюрпризы, а порой подсовывает испытания и неприятности. Некоторые из них призваны «закалить» нас, сделать сильнее, чему-то научить, но если черная полоса затянулась — самое время подумать о способах защиты ауры. Проблемы начнут отступать, если вы все сделали правильно. Рассмотрим виды талисманов для тех, кто хочет поскорее избавиться от проблем.

Какие талисманы способны помочь избавиться от проблем

Обсидиан

Если вам досаждают люди с темной энергетикой, и вы не можете избежать общения с ними, то защитить ауру хозяина способен минерал обсидиан. Он своим черным цветом будто отражает темноту мыслей и намерений других людей, и вы становитесь неуязвимы.





Талисман с обсидианом помогает защититься и от сплетен за спиной, от наговоров и даже сглаза. Выберите украшение по своему вкусу и надевайте, когда будет необходимость.

Египетский талисман Око Хора

От магического, а не только энергетического воздействия поможет талисман Око Хора. Его сразу можно узнать по характерному разрезу глаза и египетской символике. Старайтесь выбирать серебряный талисман, однако смастерить его можно и собственноручно. Просто нарисуйте око на листе, сложите его три раза и обмотайте ниткой черного цвета. Носить такой талисман нужно постоянно при себе.





Камни с рунами

Не менее действенны камни с рунами, которые можно носить как в качестве украшений, так и просто при себе. Талисманы можно приобрести в специализированных магазинах либо нарисовать руны на камешке самостоятельно. Вот какие из них могут вам пригодиться:

Руна успеха — Феху





Руна-защитница — Турисах





Руна, позволяющая избавиться от проблем — Анзус





Руна силы воли и терпения — Наутиз





Руна интуиции — Альгуз





Руна, дарующая таланты — Манназ





Руны, нарисованные на дереве, еще более действенны. Во-первых, они активируют природную энергию роста, а во-вторых, если вы чертите их самостоятельно, то вкладываете частичку себя.

Украшения из серебра

Золото, конечно, полезно и красиво, однако более бюджетный металл — серебро не зря называют благородным. Оно способно стать оберегом для своего хозяина. Если нужно защитить свою энергетику и миновать черную полосу в жизни, просто носите кулон из серебра на груди. Если же дела не спорятся по каким-то другим причинам, надевайте серебряные кольца.

Мешочек с корицей

Ели на пути к цели у вас постоянно происходят неприятности, встречаются помехи и препятствия, то необходимо помочь своей энергетике мощным действенным талисманом. Возьмите маленький мешочек из натурального волокна и положите туда палочку корицы. Такой помощник уберет негативное влияние из вашей жизни и позволит быстрее реализовать желания.





Цитрусовые

Очень хорошо влияют на судьбу и удачливость лимонное или апельсиновое дерево. Его можно держать в жилой комнате либо на работе. Альтернатива — засушенные апельсиновые корки, которые можно положить на рабочем столе. Они вернут вам силы, уверенность в себе, подарят отличное настроение.