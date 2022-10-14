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Какие знаки зодиака могут создавать прочные союзы, хорошо дополняя друг друга

Какие знаки зодиака могут создавать прочные союзы, хорошо дополняя друг друга

Среди множества союзов между представителями разных знаков зодиака существуют такие, в которых партнеры, словно две половинки одного целого, прекрасно дополняют друг друга. Они имеют схожий образ мышления и видение многих ситуаций, что помогает им создать гармоничные отношения.

Козерог и Телец


Если есть в этом мире по-настоящему родственные души, которые способны понимать друг друга без слов, то это Козерог и Телец. Их отношения всегда гармоничны и долговечны, а конфликты в таком союзе — большая редкость.

Водолей и Весы


При встрече этих двух свободолюбивых и непостоянных знаков зодиака происходит невероятное — их отношения оказываются невероятно гармоничными. Они легко находят общий язык и никогда не надоедают друг другу.

Рыбы и Скорпион


Представители этих знаков зодиака буквально созданы друг для друга. Несмотря на то, что у них, как правило, разный характер, темперамент и интересы, они всегда понимают и поддерживают друг друга, и даже если расстаются, испытывают неразрывную связь на каком-то ментальном уровне.

Телец и Рак


Два мудрых и терпеливых знака зодиака способны создать гармоничный союз, даже имея разные взгляды и интересы. Они всегда будут стремиться к гармонии и безоговорочной поддержке друг друга, а любой наметившийся конфликт превратят в спокойную беседу.

Овен и Водолей


Энергичные и свободолюбивые искатели приключений Овен и Водолей способны стать крепкой командой не только в личных, но и в деловых отношениях. Это нередко совмещается в их жизни. Они могут вместе путешествовать, заниматься творчеством, строить семейный бизнес и каждый день совершать новые открытия в постели.

Близнецы и Водолей


У Близнецов и Водолеев часто случается любовь с первого взгляда, которая тут же заканчивается походом в ЗАГС. Эти знаки притягиваются друг к другу на каком-то ментальном уровне и каждый из них мгновенно понимает, что рядом близкий по духу человек, которого нельзя потерять. При этом они ценят независимость друг друга и строят отношения на взаимном уважении.

Рак и Скорпион


Между представителями этих знаков с самого начала устанавливается полное взаимопонимание во всех жизненных вопросах. Они словно смотрят на мир одними глазами, что помогает им построить гармоничный союз и сохранить отношения.

Лев и Стрелец


Два сильных, страстных и уверенных в себе партнера, которые точно знают, чего они хотят от жизни. Их знакомство редко бывает случайным, каждый подсознательно стремится к союзу с партнером, который будет его вдохновлять и поддерживать. Поэтому их союз получается прочным и надежным.

Дева и Телец


Два практичных и рациональных знака обычно создают прочный союз, который, тем не менее, основан не на расчете, а на глубоких чувствах и дружеской поддержке. Они смотрят на этот мир в одном направлении и во всем помогают друг другу.

Весы и Близнецы


Это гармоничный союз, основанный на дружбе и взаимном доверии. Они ценят интеллектуальные способности и чувство юмора друг друга, понимают партнера без слов и во всем стремятся поддерживать.

Стрелец и Овен


Два знака зодиака с неиссякаемой энергией и жаждой жизни становятся одной командой в самых сложных жизненных испытаниях. Они будут во всем поддерживать друг друга, гордиться друг другом и находить точку опоры в своем партнере в любых, самых фантастических свершениях.

Рыбы и Рак


Эти две романтические, чувствительные и мечтательные натуры находят друг друга в суете современной жизни, чтобы больше никогда не расставаться. Они одинаково чувствуют этот мир и становятся друг для друга надежной поддержкой и опорой.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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