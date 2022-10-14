. Какие знаки зодиака могут создавать прочные союзы, хорошо дополняя друг друга

Среди множества союзов между представителями разных знаков зодиака существуют такие, в которых партнеры, словно две половинки одного целого, прекрасно дополняют друг друга. Они имеют схожий образ мышления и видение многих ситуаций, что помогает им создать гармоничные отношения.

Козерог и Телец





Если есть в этом мире по-настоящему родственные души, которые способны понимать друг друга без слов, то это Козерог и Телец. Их отношения всегда гармоничны и долговечны, а конфликты в таком союзе — большая редкость.

Водолей и Весы





При встрече этих двух свободолюбивых и непостоянных знаков зодиака происходит невероятное — их отношения оказываются невероятно гармоничными. Они легко находят общий язык и никогда не надоедают друг другу.

Рыбы и Скорпион





Представители этих знаков зодиака буквально созданы друг для друга. Несмотря на то, что у них, как правило, разный характер, темперамент и интересы, они всегда понимают и поддерживают друг друга, и даже если расстаются, испытывают неразрывную связь на каком-то ментальном уровне.

Телец и Рак





Два мудрых и терпеливых знака зодиака способны создать гармоничный союз, даже имея разные взгляды и интересы. Они всегда будут стремиться к гармонии и безоговорочной поддержке друг друга, а любой наметившийся конфликт превратят в спокойную беседу.

Овен и Водолей





Энергичные и свободолюбивые искатели приключений Овен и Водолей способны стать крепкой командой не только в личных, но и в деловых отношениях. Это нередко совмещается в их жизни. Они могут вместе путешествовать, заниматься творчеством, строить семейный бизнес и каждый день совершать новые открытия в постели.

Близнецы и Водолей





У Близнецов и Водолеев часто случается любовь с первого взгляда, которая тут же заканчивается походом в ЗАГС. Эти знаки притягиваются друг к другу на каком-то ментальном уровне и каждый из них мгновенно понимает, что рядом близкий по духу человек, которого нельзя потерять. При этом они ценят независимость друг друга и строят отношения на взаимном уважении.

Рак и Скорпион





Между представителями этих знаков с самого начала устанавливается полное взаимопонимание во всех жизненных вопросах. Они словно смотрят на мир одними глазами, что помогает им построить гармоничный союз и сохранить отношения.

Лев и Стрелец





Два сильных, страстных и уверенных в себе партнера, которые точно знают, чего они хотят от жизни. Их знакомство редко бывает случайным, каждый подсознательно стремится к союзу с партнером, который будет его вдохновлять и поддерживать. Поэтому их союз получается прочным и надежным.

Дева и Телец





Два практичных и рациональных знака обычно создают прочный союз, который, тем не менее, основан не на расчете, а на глубоких чувствах и дружеской поддержке. Они смотрят на этот мир в одном направлении и во всем помогают друг другу.

Весы и Близнецы





Это гармоничный союз, основанный на дружбе и взаимном доверии. Они ценят интеллектуальные способности и чувство юмора друг друга, понимают партнера без слов и во всем стремятся поддерживать.

Стрелец и Овен





Два знака зодиака с неиссякаемой энергией и жаждой жизни становятся одной командой в самых сложных жизненных испытаниях. Они будут во всем поддерживать друг друга, гордиться друг другом и находить точку опоры в своем партнере в любых, самых фантастических свершениях.

Рыбы и Рак





Эти две романтические, чувствительные и мечтательные натуры находят друг друга в суете современной жизни, чтобы больше никогда не расставаться. Они одинаково чувствуют этот мир и становятся друг для друга надежной поддержкой и опорой.