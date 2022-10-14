. Какую опасность представляют фотографий умерших людей

Люди уже не представляют свою жизнь без фотографий. Но бывают моменты, когда на снимке запечатлен человек, который уже давно покинул этот мир. Мало кто знает, что такие фото представляют опасность, поэтому их необходимо хранить отдельно либо же вовсе выбросить.

В чем опасность фотографий с усопшими людьми

Многие люди хранят фото со своими покойными родными. Некоторые вовсе вешают их на стенах в своем доме как память о людях, которых больше нет рядом. Но никто не догадывается, что такие снимки содержат много негатива, который неблагоприятным образом отражается на судьбе человека. Кроме того, они могут притягивать беды, ненастье и плохое самочувствие ко всем членам семьи.

Кроме всего прочего, эти фотографии могут нарушить ауру человека, забирать у него энергию и изменять энергетику в доме. Именно поэтому их нужно хранить подальше от других фото и ни в коем случае не оставлять на виду у всех. Для снимков с усопшими людьми можно сделать отдельный альбом, чтобы потом при случае можно было им рассматривать.





Каждый день просматривать фотографии с усопшими людьми не стоит, иначе прошлое может оказать большое влияние на будущее и притянуть много неприятностей в жизнь человека.

На видном месте нельзя хранить снимки, сделанные во время похорон, а также те, где изображены мертвые растения, разбитые здания, болото, плачущие люди или враги.

Что делать с фотографиями усопших людей

Поскольку снимки с усопшими людьми несут в себе много негатива, от них стоит избавиться. Если рука не поднимается их выбросить, то можно заменить теми, от которых исходит добро, а также приятные эмоции. В том случае, если эти фото очень дороги, то лучше всего их хранить отдельно от других.





Любителям украшать свой дом снимками стоит отдавать предпочтение только тем, которые вызывают приятные эмоции. На стенах своего дома можно развесить фотографии, где изображена природа, солнечный закат, зеленый парк, цветочная аллея, а также животные. Если хочется разместить фото с людьми, то выбирать нужно те, на которых они счастливы и радуются.

Особое внимание необходимо уделять фотографиям, на которых запечатлены новорожденные дети, потому что их энергетика еще очень слаба. Чтобы притянуть в их жизнь счастье и удачу, нужно хранить такие фото в отдельном альбоме и не показывать посторонним людям.

Нежелательно хранить снимки в кошельке, потому что исходящий от денег негатив может плохо повлиять на будущее. Нельзя рвать или резать фото, потому что такими действиями можно нанести вред энергетике человека и ухудшить состояние его здоровья.





Чтобы избавиться от негатива, который хранят в себе снимки, их лучше всего сжечь. Для этого следует приобрести красную свечу и во время процесса сказать следующие слова: «Не я жгу, огонь».

Необходимо учитывать один нюанс: чем больше на снимке изображено эмоций, тем сильнее они будут воздействовать на человека.