. Клаву Коку требуют наказать за концерт у храма
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Клаву Коку требуют наказать за концерт у храма

Клаву Коку требуют наказать за концерт у храма
Певицу Клаву Коку не хотят оставлять в покое. В начале сентября Клава Кока выступила во Владивостоке, но, кроме оваций, получила серьезные обвинения от верующих. Теперь певица может предстать перед судом. Клава Кока надела в тот день откровенный наряд, и это не значило бы ничего, если бы возле концертной площадки не было храма. Мини-юбка возмутила верующих и они обвинили ее в оскорблении их чувств. Также их шокировали тексты песен с нецензурной речью. Через некоторое время 26-летняя блондинка все же прокомментировала скандал. «Вы видели на фоне церковь? Я тоже ее не видела и не знала, что она там находится. Более того артист не выбирает местонахождение сцены. Я православная, крещеная и никогда не позволила бы себе осквернить веру любой конфессии», — утверждает артистка.
Однако оправдания Клавы не сыграли никакой роли. Теперь Фонд защиты национального исторического наследия просит Следком РФ возбудить дело против нее. Так, следствие разберется, есть ли в творчестве исполнительницы нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Отар Кушанашвили тоже заметил, что песни Клавы далеки от примерных, но уверял, что здесь лежит вина на организаторах концерта. «Если во Владивостоке так ждали Клаву Коку, то наверняка знали, что в ее некоторых песнях присутствует обсценная лексика? Вы утверждали программу? Если вы выписываете человеку чек на два или три миллиона рублей, вы знаете кто к вам едет? Чего вы ждете от существа, выбравшего псевдонимом Клава Кока? Вы утверждали программу. Вы не знали кого зовете? А теперь на бедную девчонку ополчились. Почему я вступаюсь за нее? Потому что это другое поколение», — убеждал журналист в своем YouTube-шоу «Каково?».  
# Шоу-бизнес Кока Клава
По материалам: z-aya

Последние новости

Британского министра финансов отправили в отставку из-за скандальной реформы
Британского министра финансов отправили в отставку из-за скандальной
Экоактивисты облили супом картину Ван Гога стоимостью 84 миллиона долларов
Экоактивисты облили супом картину Ван Гога стоимостью 84 миллиона
Если корабль знаменитого полярного исследователя не поднять со дна, он разрушится
Если корабль знаменитого полярного исследователя не поднять со дна,
Ожидаемый хоррор Scorn уже доступен в Game Pass, игра получила рецензии от критиков
Ожидаемый хоррор Scorn уже доступен в Game Pass, игра получила
Клаву Коку требуют наказать за концерт у храма
Клаву Коку требуют наказать за концерт у храма
Располневшую Анну Нетребку заподозрили в беременности
Располневшую Анну Нетребку заподозрили в беременности
Даня Милохин раздел девочку, заявила Евгения Медведева
Даня Милохин раздел девочку, заявила Евгения Медведева
Ксения Собчак пойдет на все ради славы, считает скандальный журналист
Ксения Собчак пойдет на все ради славы, считает скандальный журналист
Московские медики назвали средний объем талии у жителей столицы
Московские медики назвали средний объем талии у жителей столицы
В ЕС заявили о сложностях с компенсацией затрат на военную помощь Украине
В ЕС заявили о сложностях с компенсацией затрат на военную помощь
Актриса сериала "Убивавя Еву" Джоди Комер стала самой красивой женщиной в мире (18 фото)
Актриса сериала "Убивавя Еву" Джоди Комер стала самой
Не простила откровений? Стало известно, на кого в спектакле с Павлом Прилучным заменили Мирославу Карпович
Не простила откровений? Стало известно, на кого в спектакле с Павлом

Топ на сегодня

Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео
Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24 ребенка-сироты из ЛНР
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24
Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж
Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж

Еще по теме

Клава Кока уверена, что ее заказали
На Клаву Коку пожаловались в Следственный комитет
Клава Кока прокомментировала скандал после выступления во Владивостоке
Клава Кока прокомментировала скандал из-за шоу в коротком платье у храма