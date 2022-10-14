. Клаву Коку требуют наказать за концерт у храма

Певицу Клаву Коку не хотят оставлять в покое. В начале сентября Клава Кока выступила во Владивостоке, но, кроме оваций, получила серьезные обвинения от верующих. Теперь певица может предстать перед судом. Клава Кока надела в тот день откровенный наряд, и это не значило бы ничего, если бы возле концертной площадки не было храма. Мини-юбка возмутила верующих и они обвинили ее в оскорблении их чувств. Также их шокировали тексты песен с нецензурной речью. Через некоторое время 26-летняя блондинка все же прокомментировала скандал. «Вы видели на фоне церковь? Я тоже ее не видела и не знала, что она там находится. Более того артист не выбирает местонахождение сцены. Я православная, крещеная и никогда не позволила бы себе осквернить веру любой конфессии», — утверждает артистка.Однако оправдания Клавы не сыграли никакой роли. Теперь Фонд защиты национального исторического наследия просит Следком РФ возбудить дело против нее. Так, следствие разберется, есть ли в творчестве исполнительницы нарушение права на свободу совести и вероисповедания. Отар Кушанашвили тоже заметил, что песни Клавы далеки от примерных, но уверял, что здесь лежит вина на организаторах концерта. «Если во Владивостоке так ждали Клаву Коку, то наверняка знали, что в ее некоторых песнях присутствует обсценная лексика? Вы утверждали программу? Если вы выписываете человеку чек на два или три миллиона рублей, вы знаете кто к вам едет? Чего вы ждете от существа, выбравшего псевдонимом Клава Кока? Вы утверждали программу. Вы не знали кого зовете? А теперь на бедную девчонку ополчились. Почему я вступаюсь за нее? Потому что это другое поколение», — убеждал журналист в своем YouTube-шоу «Каково?».