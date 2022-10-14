. Когда наступает год Чёрного Водяного Кролика по восточному календарю

Вадим Карасев

Согласно Восточному календарю, смена животного-покровителя происходит не 1 января. Это происходит в день Китайского Нового года, который не имеет постоянной даты. Эксперты рассказали, в какой день в свои права вступит Кролик в 2023 году.

Правление Тигра плавно подходит к своему логическому завершению, но не забывайте о том, что он не отдаст бразды правления до самого последнего дня нахождения «у власти». Не забывайте о том, каков этот покровитель, так как он будет у руля аж до января.

Когда миром начнет править Черный Водяной Кролик

Для расчета даты Китайского Нового года и вступления Кролика в свои права, нужно понять, когда будет второе Новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря 2022 года. Второе Новолуние после этого дня произойдет 21 января. Это значит, что Китайский Новый год будет отмечаться в ночь с 21 на 22 января. 22 числа Водяного Тигра заменит Водяной кролик.

Это будет второй год правления стихии Воды. В Восточном календаре всегда так — каждая стихия актуальна два года, после чего ей на смену приходит другая.

Каким будет 2023 год Черного Водяного Кролика

Что можно сказать совершенно точно по поводу правления Кролика — это то, что такие периоды не являются спокойными. Важно добавить, что стихия Воды не сочетается с этим Восточным животным-талисманом, поэтому с 22 января 2023 года нас могут ожидать очень большие проблемы и высокий уровень динамики в события локальных и мировых.

Не исключено, что конец зимы и весна будут крайне непредсказуемыми и даже опасными, но ближе к лету ситуация начнет выправляться и всё начнет стремиться к спокойствию.

Наличие проблем и высокой динамики не будет означать, что нужно сбавлять темп. Наоборот, Кролик хочет, чтобы мы соответствовали его настроению. Если вы хотите стать успешными и богатыми, то придется проявлять смелость. То же самое касается и любви. Победить одиночество, сидя дома и ожидая чуда, точно не получится. Вместо этого эксперты советуют бороться за свое место под солнцем.

Если вы хотите продолжить путь к счастью, вам придется определиться с целями. Кролик не любит, когда люди делают что-то бесцельно и спонтанно. Постарайтесь всегда держать у себя в голове свои самые важные задачи. Не бойтесь мечтать, но не уходите с головой в мир грез. Кролик — материалист, но с частичкой мечтательности и развитой духовностью.