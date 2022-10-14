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Ксения Собчак пойдет на все ради славы, считает скандальный журналист

Ксения Собчак пойдет на все ради славы, считает скандальный журналист
Шахназаров заявил, что ведущей и журналистке Ксении Собчак все равно у кого брать интервью.   Ксения Собчак на днях после очередного обвинения в том, что она сбежала из России, заявила, что находится в Израиле. Собчак уточнила, что она в командировке и готовит нечто интересное. Поклонники быстро сообразили, что речь может идти о сенсационном интервью с Аллой Пугачевой, которая не так давно улетела в Израиль с детьми Гарри и Лизой.
Между тем эксперты считают, что Алле Борисовне не стоило бы встречаться с Ксенией Собчак. Ведь общение со столь неоднозначной личностью может вконец погубить и без того непростую репутацию Аллы Пугачевой. По мнению журналиста Михаила Шахназарова, Ксению Собчак совершенно не интересует Пугачева как таковая. Цель Собчак — хайп, ради которого она пойдет на все. «Если интервью Пугачевой выйдет у Собчак, это станет той самой последней дверью, которой хлопнет Алла Борисовна. Потому что она себя этим интервью похоронит окончательно и сожжет все мосты. А Собчак нужен хайп, ей все равно, у кого брать — маньяка или Примадонны», — высказал свое мнение радиоведущий, писатель и журналист Михаил Шахназаров.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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