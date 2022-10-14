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Кто родился 14 октября

Кто родился 14 октября

Андрей Иванович Бочаров (53 года), губернатор Волгоградской области. Герой РФ. Служил в Воздушно-десантных войсках России. Был заместителем губернатора Брянской области, возглавлял постоянное представительство администрации области при Правительстве РФ. Избирался депутатом Государственной Думы V и VI созывов. Занимал должность главного федерального инспектора по Брянской области.

В апреле 2014 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Волгоградской области. Дважды, 14 сентября 2014 года и 8 сентября 2019 года, избирался на пост главы региона.

Владимир Владимирович Владимиров (47 лет), губернатор Ставропольского края. Работал на предприятии «Когалымнефтегаз», ООО «Геойлбент», ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Избирался депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. Занимал должности заместителя, первого заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

В сентябре 2013 года Владимир Владимиров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края. Дважды, в 2014 и 2019 годах, одерживал победу на выборах главы региона.

Павел Григорьевич Чухрай (76 лет), российский кинорежиссёр. Его дебютом стала картина «Ты иногда вспоминай» по повести Владимира Кунина «Местная анестезия». Широкую известность Павлу Чухраю принёс фильм «Вор». Картина вошла в тройку самых кассовых фильмов России, имела успешный прокат и в других странах мира. «Вор» был номинирован на приз Американской киноакадемии «Оскар» как лучший иностранный фильм.

Всего режиссёр снял около 20 картин. Среди них, «Зина-Зинуля», «Классик», «Водитель для Веры», «Холодное танго».

Александр Оганович Чубарьян (91 год), научный руководитель Института всеобщей истории РАН, президент Государственного академического университета гуманитарных наук. Академик РАН. Более 60 лет работает в Институте всеобщей истории РАН, пройдя путь от младшего научного сотрудника до директора института. В настоящее время является его научным руководителем. Александр Чубарьян также преподавал в МГИМО и в Дипломатической академии МИД, был ректором Государственного академического университета гуманитарных наук.

Учёный — специалист по новейшей истории Европы и истории международных отношений. Автор — более 350 научных работ, в том числе 9 монографий.

Михаил Михайлович Козаков (1934-2011), российский актёр театра и кино, режиссер. Народный артист РСФСР. Работал в Московском театре им. Владимира Маяковского, «Современнике», МХАТе  им. М. Горького, Московском драматическом театре на Малой Бронной, Тель-Авивском государственном камерном театре. Среди театральных ролей Козакова роли в спектаклях: «Гамлет», «Вечно живые», «Сирано де Бержерак», «Дон Жуан» и др.

В кино артист дебютировал в 1956 году в драме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте». Всего он снялся в свыше 70 фильмах и сериалах. Это такие любимые зрителями картины, как «Человек-амфибия», «Соломенная шляпка», «Хождение по мукам», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Шестой», «Борис Годунов» и др.

В 1978 году Михаил Козаков дебютировал в качестве кинорежиссёра, сняв трагикомедию «Безымянная звезда». Всего на его счету 10 фильмов. Среди них, «Покровские ворота», «Визит дамы», «Ужин в четыре руки».

Андрей Иванович Еременко (1892-1970), советский военачальник. Ге­рой Советского Союза. Маршал Советского Союза. Принимал участие в Первой мировой и Гражданской войнах.

В годы Великой Отечественной войны был командующим войсками Брянского, Юго-Восточного, Ста­линградского, Южного, Калининского, 1‑го и 2‑го Прибал­тийских, 4‑го Украинского фронтов.

После войны Андрей Иванович Еременко возглавлял войска Прикарпатского, Западно-Сибирского и Северо-Кавказского военных округов. Входил в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 

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По материалам: pnp.ru

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