. Курс японской иены упал до рекордно низкого уровня за 32 года

Вадим Карасев

Курс японской иены впервые с 1990 года упал до уровня 147 иен за доллар

Курс иены на торгах в Токио в пятницу, 14 октября, упал до рекордно низкого уровня за 32 года. Об этом сообщает издание Nikkei.

Японская национальная валюта впервые с 1990 года упала до уровня 147 иен за доллар. Стремительное падение иены связано с данными динамики индекса потребительских цен в Соединенных Штатах, которые оказались выше прогнозов.

Однако основной причиной продолжающегося стремительного падения иены является сильное различие подхода центробанков США и Японии к монетарной политике. Так, Федрезерв Соединных Штатов продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.

В сентябре сообщалось, что Центробанк Японии приготовился спасать иену после того, как та рекордно ослабла по отношению к курсам основных мировых валют. Такая динамика происходит на фоне сверхмягкой денежно-кредитной политики Банка Японии, предполагающей удержание доходности 10-летних гособлигаций на нулевом уровне. Для достижения этой цели регулятор закупает бумаги, стимулируя повышение их стоимости и снижение доходности.

