. Ларису Долину за вызывающие наряды раскритиковал Соседов
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Ларису Долину за вызывающие наряды раскритиковал Соседов

Ларису Долину за вызывающие наряды раскритиковал Соседов
67-летняя певица Лариса Долина выбирает наряды не по возрасту. Артистку последнее время преследуют скандалы. То она сорвется на хейтеров и обзовет убогими, то вновь отбивается от критики своих образов. Черный полупрозрачный наряд, в котором блистала на днях звезда, показался людям чересчур неуместным статусу и возрасту звезды, но слушать это Долина не захотела. И снова давай обзываться. Мол, маразматики к ней пристали.
Однако с поклонниками солидарен музыкальный критик Сергей Соседов. Эксперт убежден, что Долина не имеет стиля в одежде, а то, что сейчас носит, больше похоже на рулетку – то успех, то провал, передает Пятый канал слова специалиста. «Сегодня дизайнеры не раскрывают сценический образ звезды, а пытаются самореализоваться за счет известной персоны. Такая ситуация сплошь и рядом. Безвкусно, но дорого одетые певицы. И мне хочется при этом их спросить — вы вообще себя в зеркало видели?» — поражается Соседов.
# Шоу-бизнес Долина Лариса
По материалам: z-aya

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