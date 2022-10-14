. Ларису Долину за вызывающие наряды раскритиковал Соседов

67-летняя певица Лариса Долина выбирает наряды не по возрасту. Артистку последнее время преследуют скандалы. То она сорвется на хейтеров и обзовет убогими, то вновь отбивается от критики своих образов. Черный полупрозрачный наряд, в котором блистала на днях звезда, показался людям чересчур неуместным статусу и возрасту звезды, но слушать это Долина не захотела. И снова давай обзываться. Мол, маразматики к ней пристали.Однако с поклонниками солидарен музыкальный критик Сергей Соседов. Эксперт убежден, что Долина не имеет стиля в одежде, а то, что сейчас носит, больше похоже на рулетку – то успех, то провал, передает Пятый канал слова специалиста. «Сегодня дизайнеры не раскрывают сценический образ звезды, а пытаются самореализоваться за счет известной персоны. Такая ситуация сплошь и рядом. Безвкусно, но дорого одетые певицы. И мне хочется при этом их спросить — вы вообще себя в зеркало видели?» — поражается Соседов.