. Любовь Успенская поменяла команду и имидж, представ в «голом» платье
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Любовь Успенская поменяла команду и имидж, представ в «голом» платье

Любовь Успенская поменяла команду и имидж, представ в «голом» платье
68-летняя певица Любовь Успенская  рассказала о переменах в жизни. Любовь Успенская известна своим сильным характером и категоричным нравом: она никогда не станет молчать, если ее или членов ее семьи обидят хейтеры. А также склонностью к экспериментам — причем в любых сферах. На этот раз глобальные изменения коснулись карьеры и внешнего вида. Артистка призналась, что решила на фоне последних событий в своей жизни полностью поменять команду, а также имидж.
«Я полностью поменяла свою команду, изменила имидж как в музыке, так и в стиле одежды. Я всегда готова к различным экспериментам, и совсем скоро вы в этом убедитесь», — интригующе рассказала Успенская об изменениях в жизни.
Поклонники в очередной раз восхитились тем, в какой потрясающей форме находится певица в свои 68 лет, — согласитесь, этот возраст дать ей просто невозможно. Какая «бабушка» еще может позволить себе такие «голые» платья, которые открывают куда больше, чем скрывают? Правда, они не поняли, о каких изменениях стиля и имиджа идет речь. Успенская как была женственной блондинкой, так и осталась. А в откровенных, облегающих и даже «голых» платьях ей появляться не впервой. «Ну и где тут перемены? Выглядит хорошо. А что нового-то?», «Не по возрасту уже оголяться! Ну куда в таком виде?», «Какие же вы все завистники, идите прочь!», Люба фурор, выглядишь шикарно – и фигура, и одежда. Лучше посмотрите на себя со стороны!» — разделились во мнениях поклонники.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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