. ЛНР и Киев провели обмен военнопленными

В результате обмена военнопленными с украинской стороной в Луганскую народную республику вернулись 10 военнослужащих Народной милиции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова, передает ТАСС.

В начале августа в Минобороны РФ заявляли, что российская и украинская стороны провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих. В российском ведомстве действует медкомиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных, которая работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции.

«ЛНР и украинская сторона провели обмен пленными, в результате домой возвратились 10 военнослужащих Народной милиции ЛНР. В настоящее время они проходят курс реабилитации, с ними усиленно работают врачи и психолог», — отметила Сердюкова.