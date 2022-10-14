. Мари Краймбрери впервые откровенно высказалась о своей личной жизни

Певице регулярно приписывают романы с представителями шоу-бизнеса: говорили об отношениях Краймбрери с Давой, HammAli, Гуфом. Мари расставила все точки над i.

Сама Мари Краймбрери крайне неохотно говорит о своей личной жизни: она ни разу не подтверждала, но и не опровергала в интервью все те многочисленные романы, которые ей приписывают. Последние несколько месяцев ее возлюбленным считался рэпер Дава — парочку не раз фотографировали вместе, в том числе на отдыхе, но артистка оставалась немногословна.

Накануне релиза второй части своего альбома «Нас узнает весь мир» Мари опубликовала пост: «Это 12 глав одной большой истории. Записи человека, который живет. Живет ошибаясь, познавая и, главное, любя».

Казалось бы, вполне стандартная подводка к очередному музыкальному релизу, но, судя по комментариям, поклонников заинтересовало другое — в первой же песне Краймбрери сообщает: «Я так хочу проспать все новости, в которых я ложусь в чью-то кровать». Тут же посыпались те самые многочисленные версии.

«СтарХит» поинтересовался у певицы, о ком же может идти речь. И та была как всегда лаконична.

«Я не хочу подыгрывать чьим-то фантазиям, жить по мнимым законам жанра, где всем обязательно надо знать, кто с кем спит. Я не просто так написала о том, что хочу проспать все эти новости. А касаемо чьих-то предположений, скажу так: в моем альбоме нет ни одной случайной песни, ни одной рифмы «просто для рифмы». Послушайте внимательно и, вероятно, большая часть вопросов отпадет сама собой!»