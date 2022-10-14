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Маск рассказал о влиянии экс-посла Украины Мельника на ситуацию с сетью Starlink

Маск рассказал о влиянии экс-посла Украины Мельника на ситуацию с сетью StarlinkИлон Маск заявил, что последовал совету обматерившего его экс-посла Украины Мельника

Предприниматель и создатель компании SpaceX Илон Маск, комментируя ситуацию об отказе оплачивать работу сети спутникового интернета Starlink на Украине, заявил, что он всего лишь последовал совету обматерившего его украинского экс-посла Андрея Мельника. О влиянии Мельника на решение о прекращении работы сети Маск рассказал в Twitter.

«Мы всего лишь следуем его совету», — ответил Маск в Twitter на вопрос журналиста о Мельнике, который посоветовал Маску убираться к черту и иронично назвал это дипломатическим ответом.

Ранее американская компания SpaceX заявила Пентагону об отказе оплачивать работу спутникового интернета Starlink на Украине. В письме компании к властям США также содержалась просьба к ведомству взять на себя финансирование услуг Starlink в интересах правительства и армии Украины.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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