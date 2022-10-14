. Миллер перечислил проблемы в восстановлением "Северных потоков"

Вадим Карасев

На восстановление трубопроводов системы "Северный поток" потребуются годы. Об этом в интервью Первому каналу заявил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

По словам главы корпорации, восстановление трубопровода после аварии может потребовать установки новой компрессорной станции (КС), подходящей для работы турбин отечественного производства. Миллер подчеркнул, что проблемы с КС "Портовая" (работавшей на "Северном потоке - 1") возникли из-за того, что санкции не позволяли вовремя починить или заменить турбины.

"На сегодняшний день нет ни одной работающей турбины на компрессорной станции "Портовая", и в связи с этим вопрос в отношении восстановления "Северного потока — 1", он, как вы понимаете, отягощается еще и тем, что фактически надо строить тогда новую компрессорную станцию уже под другие, российские турбины", - отметил Миллер.



Руководитель "Газпрома" добавил, что по предварительным расчетам и в условиях текущей геополитической обстановки "гораздо быстрее можно построить все заново". Миллер считает, что в настоящее время европейские партнеры России не заинтересованы в восстановлении трубопроводов.

"Никто не сказал о том, что наши европейские партнеры или Германия желают восстановления взорванных ниток. Это первое. Второе: есть регуляторные вопросы, есть вопросы санкционные, есть вопросы юридические. И есть вопросы экономические", - добавил он.

Миллер рассказал о ряде сложностей, с которыми сталкивается российская сторона. Так, специалистов "Газпрома" пока не допустили к месту утечки. Тем не менее даже дистанционно в компании пришли к выводу, что в ходе инцидента произошел полный разрыв трубы.

По словам руководителя корпорации, значительная часть трубопровода заполнена морской водой. Чтобы восстановить целостность поврежденной трубы, необходимо поднять объект на поверхность, что осложняется его заполнением морской водой на десятки километров. В свою очередь, для гипотетического восстановления работы после столь серьезной аварии компания вынуждена будет отрезать большой кусок трубы и фактически возводить новый участок.

Об утечках на "Северных потоках" стало известно 26 сентября. Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявил, что повреждения трубопроводов беспрецедентны. В Североатлантическом альянсе сделали официальное заявление о том, что причиной аварий и последующих утечек на газопроводах системы "Северный поток" стали диверсии. По предварительной оценке, в результате ЧП "Газпром" потеряет до конца 2022 года 1,5-2 млрд евро.

За несколько месяцев до аварии "Газпром" снизил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток – 1" из-за проблем с оборудованием Siemens. Большую часть лета объемы поставок по магистрали не превышали 1/5 ее мощности, что отразилось на стоимости топлива в Европе. Вечером 2 сентября "Газпром" объявил о бессрочной приостановке действия трубопровода, что спровоцировало новый виток европейского энергетического кризиса.