. Моргенштерн потерял все в один момент
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Моргенштерн потерял все в один момент

Моргенштерн потерял все в один момент
Певец Моргенштерн признался, что боится возвращаться в страну. Артист признавался, что боится возвращаться в Россию из-за вероятности уголовного преследования. Ранее он не предпочитал делиться душевными переживаниями по этому поводу, но недавно решился на откровения. *Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации Моргенштерном, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ранее только бывшая жена рэпера Дилара рассказывала о возникших проблемах. «Переехали — нет концертов, треки перестали в чартах долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась. Просто все, что у него есть, кроме этих сраных концертов, он рушит. Мол, сгорел сарай — гори и хата. Это про него сейчас. Реально все рушит, меня тоже», — грустила девушка.
На днях это состояние подтвердил и сам 24-летний Моргенштерн. «Я был долгое время в депрессухе. Из-за этого вылетали какие-то грустные песни, были попытки вернуть старый стиль», — сказал он в интервью. Жизнь звезды сильно поменялась за последний год. «Ты покупаешь дом за 160 миллионов, и тебя выгоняют из страны. Ты разводишься с женой, ты набираешь вес, ты смотришь в зеркало, ты себе не нравишься. У тебя больше нет концертов. Прикинь, концерты, стадионы, люди орут… Ты играешь на корпоратах, где всего 50 человек», — делится Моргенштерн. Так, Алишер (настоящее имя музыканта) потерял буквально все. Прошлое, в котором была невероятная популярность, и множество возможностей ускользнули от него. «У тебя забрали все твои любимые машины, твои любимые рестораны, ты даже не можешь слетать на родину в Уфу, повидать свою бабушку, не можешь ее никуда вывезти, потому что она на кардиостимуляторе, ей нельзя ничего, ни летать, ни передвигаться особо. И все это в один момент как дало!» — восклицает рэпер в YouTube-канале «ВПИСКА».
# Шоу-бизнес Моргенштерн
По материалам: z-aya

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