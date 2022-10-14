. Моргенштерн* рассказал о депрессии после отъезда из России: "Я враг государства? Что я сделал?"
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Моргенштерн* рассказал о депрессии после отъезда из России: "Я враг государства? Что я сделал?"

Моргенштерн* рассказал о депрессии после отъезда из России: "Я враг государства? Что я сделал?"

Моргенштерн* стал героем нового выпуска YouTube-шоу "Вписка" и рассказал о депрессии, с которой столкнулся из-за отъезда из России и оставшись без дома, без жены и без больших концертов.

Он отметил, что это отразилось и на его творчестве. Я был долгое время в депрессухе некой. И из этого вылетали какие-то грустные песни. По словам рэпера, к депрессии и сильным паническим атакам привели обстоятельства, которые навалились на него разом:Ты покупаешь дом за 160 миллионов, а тебя выгоняют из страны. Ты разводишься с женой, набираешь вес: смотришь в зеркало и себе не нравишься. У тебя больше нет концертов. У тебя забрали все твои любимые машины, твои любимые рестораны, ты даже не можешь слетать на родину в Уфу, повидать свою бабушку. Ты не можешь ее никуда вывезти, потому что она на кардиостимуляторе, ей нельзя ничего: ни летать, ни передвигаться особо. И все это в один момент как дало! Моргенштерн* заявил, что рассчитывать на концерты и какую-то деятельность в России ему не приходится: Ни один баннер с моим лицом нельзя в России повесить. И вот вопрос: какого черта? Я враг государства? Что я сделал? Я думаю, это самоцензура, как любят у нас в России.

Рэпер добавил, что сейчас он справился с депрессивным состоянием и работает над новым альбомом, песни в котором будут уже не такими грустными.

Ранее стало известно, что в России музыкант попал в "список нежелательных артистов", который распространили среди концертных промоутеров.

Моргенштерн* покинул Россию и уехал в Дубай после того, как его обвинили в пропаганде наркотиков. Позже также стало известно о его расставании с женой Диларой. Сам рэпер признавался, что хочет вернуться в Россию, но боится это делать из-за преследования со стороны властей.

*Признан в России иноагентом


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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