. Мошенники разработали новые способы воровства денег с карты
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Мошенники разработали новые способы воровства денег с карты

Мошенники разработали новые способы воровства денег с карты
Эксперт рассказал о новых уловках преступниках. Мошенники придумывают новые и все более совершенные схемы обмана рядовых граждан. Они делают все, лишь бы те сообщили им конфиденциальную информацию, назвали пароли или продиктовали код из СМС. Недавно к уже известным способам добавился еще один, — он проворачивается с помощью якобы случайного перевод денег на карту. Как рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев, сначала человек, клиент любого банка, получает уведомление о поступлении на карту крупной суммы денег. Затем жертве звонят или пишут в любой из мессенджеров. «Подразумевается, что человек уже увидел «подарок» в мобильном банковском приложении. Скорее всего, осуществляется по номеру телефона получателя», — говорит Соловьев. Дальше есть несколько сценариев. Первый — когда деньги просят срочно вернуть, но только на другую карту. В этом случае, отмечает юрист, человек просто становится одним из звеньев преступной цепочки, то есть через него просто пытаются вывести и обезопасить средства, полученные незаконным путем. Второй сценарий — когда мошенник сообщает, что перечислил средства по ошибке, говорит, что он уже связался с банком и сейчас придет СМС, код из которого нужно ввести. Само собой, что после всех манипуляций, все деньги с карты исчезают. Третий вариант — когда мошенник предлагает человеку оставить себе часть суммы якобы в счет доставленных неудобств. И это тоже является уловкой, чтобы затем завладеть всеми деньгами со счета жертвы. Соловьев обращает внимание, что признаком мошенничества всегда является настойчивость «той стороны». То есть человека всеми доступными способами пытаются заставить совершить определенные действия. «Преступники фактически «повисают на ухе» у человека, не давая ему возможности посоветоваться или подумать. Они могут угрожать привлечением к уголовной ответственности за кражу чужих средств, блокировкой карты или помещением в некую базу недобросовестных заемщиков»,— приводит слова юриста агентство «Прайм».   Чтобы не стать жертвой обмана, эксперт призывает во всех непонятных ситуациях сразу звонить в свой банк и решать все вопросы с его сотрудниками. То есть по логике отправитель, чтобы вернуть переведенные по ошибке деньги, должен написать заявление о возврате и пр. Естественно, не нужно переводить эти средства третьим лицам и совершать другие необдуманные поступки.  
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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