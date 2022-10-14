. Московские медики назвали средний объем талии у жителей столицы

Вадим Карасев

Средняя окружность талии у мужчин, посетивших павильоны "Здоровая Москва" в этом сезоне, составила 95 см, у женщин - 85 см, медики констатировали показатели в пределе нормы. Об этом пишет агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного врача Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Татьяну Елагину.

Согласно данным исследований, телосложение мужчин и женщин из Москвы находится в верхних границах нормы, однако с возрастом обхват увеличивается. По словам Елагиной, по форме и длине окружности талии можно опознать абдоминальное ожирение, сахарный диабет и онкологические заболевания.

"По результатам антропометрических исследований, проведенных в этом сезоне посетителям павильонов "Здоровая Москва", средняя окружность талии у мужчин составила 95 см, а у женщин - 85 см. В целом, эти показатели находятся в верхних границах нормы, но с тенденцией к увеличению в более зрелом возрасте. Например, у мужчин до 30 лет средние значения не превышают 90 см, а у женщин - 75 см. Окружность талии является индикатором развития абдоминального ожирения, которое может привести к развитию болезней сердца, сахарного диабета и онкологическим заболеваниям", - рассказала главврач.

Руководитель Центра медицинской профилактики подчеркнула, что большой обхват талии влияет на продолжительность жизни даже при нормальном весе. Именно поэтому, отмечает Елагина, жителям столицы важно заботиться о своём здоровье, вести активный образ жизни и регулярно проходить диспансеризацию.

"Регулярно придерживаясь таких простых правил заботы о своем здоровье, как определение индекса массы тела и измерение окружности живота, можно вовремя выявить отклонения, начать лечение и предотвратить развитие многих патологий. При этом для профилактики важно не забывать вести активный образ жизни, придерживаться принципов здорового питания и регулярно проходить диспансеризацию", - подытожила врач.

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