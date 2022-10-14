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МВФ предсказал последствия прекращения поставок российского газа в Европу

МВФ предсказал последствия прекращения поставок российского газа в ЕвропуМВФ предсказал сокращение ВВП ряда стран Европы при прекращении поставок российского газа

Директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер предсказал последствия полного прекращения поставок российского газа в Европу. По его мнению, это приведет к сокращению ВВП ряда европейских государств до трех процентов и очередной скачок инфляции, передает ТАСС.

«В нынешних условиях европейские власти сталкиваются с серьезными компромиссами и трудным выбором политического курса. Им необходимо снизить инфляцию и одновременно помочь уязвимым домохозяйствам и экономически устойчивым компаниям справиться с энергетическим кризисом», — подчеркнул Каммер.

Он добавил, что по сравнению с 2021 годом поставки российского газа в Европу сократились более чем на 80 процентов, что спровоцировало резкий рост цен на энергоносителей, повышению издержек компаний и кризису стоимости жизни.

Директор департамента указал, что речь идет не только о проблемах предстоящей зимой, но и о вопросах энергетической безопасности в 2023 году, когда появится необходимость пополнять газовые хранилища.

Ранее главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш заявил, что зима 2023 года для Европы может оказаться хуже зимы 2022-го. По его словам, зимний период в нынешнем году станет тяжелым из-за энергетического кризиса.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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