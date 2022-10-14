. На Байкале произошло землетрясение

Вадим Карасев

МЧС по Иркутской области: в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла

В акватории Байкала утром в пятницу, 14 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Об этом сообщает МЧС России по Иркутской области.

Сейсмособытие с последующими афтершоками было зафиксированот в 8.54 по местному времени (3.54 по Москве). Эпицентр располагался в акватории озера Байкал, в 19 километрах восточнее населенного пункта Большое Голоустное Иркутского района. «Магнитуда в эпицентре 5,9, интенсивность 7,9 баллов, энергетический класс 14,5», — сообщили в ведомстве.

В Иркутске ощущалось как 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах — 3-5 баллов. В главном управлении МЧС России по Иркутской области развернут оперативный штаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.

8 октября землетрясение магнитудой 2,5 произошло на северо-востоке КНДР, в районе уезда Кильджу в провинции Хамген-Пукто, где находится ядерный полигон Пхунгери. Отмечается, что землетрясение рядом с объектом носило природный, а не техногенный характер. Очаг залегал на глубине 23 км.