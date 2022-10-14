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Не простила откровений? Стало известно, на кого в спектакле с Павлом Прилучным заменили Мирославу Карпович

Не простила откровений? Стало известно, на кого в спектакле с Павлом Прилучным заменили Мирославу Карпович

Еще за год до развода Агату Муцениеце неожиданно заменили в спектакле «Косметика врага» на Карпович. Теперь же, когда Прилучный женился на Зепюр Брутян, на место Мирославы подыскали другую.


О том, что Мирослава Карпович больше не появится вместе с Прилучным в спектакле «Косметика врага» начали шептаться еще в сентябре. Информация оказалась правдивой. «СтарХит» заметил, что с афиши постановки неожиданно исчезла артистка. Теперь там фигура загадочной женщины, лицо которой скрыто под полями шляпы. Известно, что пока эту роль будет играть актриса сериала «Склифосовский» Екатерина Иванова. Ее имя значится в актерском составе.

Однако поклонники подозревают, что ее место в будущем может занять и 26-летняя Зепюр Брутян. Во всяком случае, так произошло с Муцениеце, когда в браке начались проблемы. В «Косметике врага» вместо нее блеснула Карпович, которая до сих пор не признается в романтической связи с Прилучным. Позже Агату исключили и из состава сериала «В клетке», где, к слову, играет Брутян.




Прилучный предпочитает не комментировать странные перестановки в касте. Он также тщательно скрывает подробности личной жизни. Актер туманно говорит об отношениях с Карпович, хотя журналисты не раз замечали их во время совместного отпуска.

«Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это СМИ писали, — отнекивался Павел. — Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу. Но мы никогда не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько говна писали».


# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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