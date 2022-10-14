. Объявлено время выпуска A Plague Tale: Requiem в России, игра на PC выйдет на час позже
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Объявлено время выпуска A Plague Tale: Requiem в России, игра на PC выйдет на час позже

Объявлено время выпуска A Plague Tale: Requiem в России, игра на PC выйдет на час позже


В начале следующей недели, 18 октября, состоится релиз A Plague Tale: Requiem. Авторы проекта готовят игроков к выходу, в своих социальных сетях они опубликовали карту времени релиза. В России игра на компьютерах станет доступна на 1 час позже, чем на Xbox Series X | S, Playstation 5 и Switch.

Из карты времени релиза A Plague Tale: Requiem следует, что играть на консолях в проект можно будет в 00:00 по московскому времени 18 октября.


На PC (в Steam, Microsoft Store, GOG и EGS) игра выйдет в 01:00 по московскому времени 18 октября.


Напомним, что игру A Plague Tale: Requiem уже можно предварительно установить.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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