. Объявлено время выпуска A Plague Tale: Requiem в России, игра на PC выйдет на час позже

Вадим Карасев





В начале следующей недели, 18 октября, состоится релиз A Plague Tale: Requiem. Авторы проекта готовят игроков к выходу, в своих социальных сетях они опубликовали карту времени релиза. В России игра на компьютерах станет доступна на 1 час позже, чем на Xbox Series X | S, Playstation 5 и Switch.

Из карты времени релиза A Plague Tale: Requiem следует, что играть на консолях в проект можно будет в 00:00 по московскому времени 18 октября.





На PC (в Steam, Microsoft Store, GOG и EGS) игра выйдет в 01:00 по московскому времени 18 октября.





Напомним, что игру A Plague Tale: Requiem уже можно предварительно установить.