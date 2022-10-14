. Ожидаемый хоррор Scorn уже доступен в Game Pass, игра получила рецензии от критиков
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Ожидаемый хоррор Scorn уже доступен в Game Pass, игра получила рецензии от критиков

Ожидаемый хоррор Scorn уже доступен в Game Pass, игра получила рецензии от критиков


Состоялся релиз Scorn — ожидаемого хоррора, который более 6 лет находился в разработке у Ebb Software. Проект вышел на  Xbox Series X | S и PC, сразу после релиза он добавлен в Game Pass.

Вместе с релизом Scorn появились первые рецензии на проект. Оценки у игры средние, сейчас на Opencritic у Scorn около 70 баллов из 100, только 56% критиков рекомендуют проект.

Журналисты хвалят в Scorn атмосферу, тогда как все другие аспекты игры, большинство рецензентов, ругают. Отмечается практически полное отсутствие сюжета, скучные и однотипные головоломки, бесцельные блуждания по коридорам игры и неинтересные сражения с монстрами. В основном, критики указывают, что по подписке Game Pass игру Scorn попробовать стоит, если вы любите хорроры и хотите получить погружение в действительно атмосферный мир на 5-6 часов — именно за столько можно завершить прохождение проекта.

Scorn

Scorn — атмосферный приключенческий хоррор от первого лица, действие которого происходит в ужасной искореженной вселенной.
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Стоит сказать, что в Scorn есть русская локализация.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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