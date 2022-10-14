. Парень лишился посылки и получил неожиданную записку
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Парень лишился посылки и получил неожиданную записку

Парень лишился посылки и получил неожиданную запискуСоседи получили посылку пользователя Reddit и предложили ему выкупить ее содержимое

Пользователь Reddit под ником BigMacDaddy99 рассказал, как лишился посылки с заказом для своей компании и получил вместо нее неожиданную записку. По словам парня, соседи, забравшие ее, предложили ему выкупить содержимое.

«Сосед получил посылку, которую заказывала наша компания, использовал то, что в ней было, а теперь хочет, чтобы мы заплатили за остатки. Что за нафиг?» — написал автор публикации, прикрепив к посту фотографию записки от соседа.

В послании отправитель по имени Сэм утверждает, что несколько недель назад его семье по ошибке доставили посылку с агротканью. «Если вы хотите приобрести ее, у нас остался один рулон. Мы хотим продать его, но если вы желаете обменять его на что-нибудь, мы можем договориться. (...) Напишите мне, если вы заинтересованы», — говорится в записке.

Публикация набрала больше 118 тысяч лайков. В комментариях многие юзеры посмеялись над соседями BigMacDaddy99, сочтя, что с помощью записки они фактически подтвердили кражу чужой посылки. «Судья, я признаю себя виновным по всем обвинениям, потому что я идиот», «Они буквально дали тебе письменное признание вины, ты знаешь, что нужно с этим делать», — заявили пользователи. Некоторые из них также призвали рассказчика обратиться в суд или в полицию.

BigMacDaddy99 в комментариях отметил, что у его компании нет времени и возможностей разбираться с соседями по закону. Он также признался, что записка одновременно возмутила и сильно рассмешила его.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что целый год иногда получал чужие доставки еды, а затем неожиданно для себя встретил хозяев заказов. По словам парня, настоящая заказчица еды обвинила его в обмане.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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