Парламентарии Колымы приступили к работе над проектом регионального бюджета
Сохранение уровня бюджетной обеспеченности регионов и финансирования национальных проектов дает уверенность в дальнейшем развитии. Об этом заявил председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов (на фото) после парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», которые традиционно прошли на площадке Совета Федерации.
Спикер колымского заксобрания ежегодно участвует в парламентских слушаниях, чтобы учесть ключевые моменты в работе над проектом регионального бюджета. Соответствующий законопроект уже внесен в Магаданскую областную Думу. К середине октября проект регионального бюджета рассмотрят депутатские комитеты.
«Пока мы не говорим о конкретных расходах — они будут обсуждаться ко второму чтению документа. Но безусловным приоритетом для нас на ближайшее время станет обеспечение в полном объеме социальных обязательств перед колымчанами: выплата и традиционная индексация пенсий, заработных плат, стипендий, социальных гарантий различным категориям, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей», — сказал Сергей Абрамов.
Председатель областной Думы добавил, что парламентарии сделают все возможное, чтобы не сбавить темпы развития инфраструктуры в регионе, обеспечить продолжение строительства масштабных социальных объектов. «Важно, что на выполнение этих задач будут выделяться средства из федерального бюджета», — отметил после парламентских слушаний Сергей Абрамов. Согласно прозвучавшей информации, межбюджетные трансферты в 2023 году составят 3,2 триллиона рублей, из которых на реализацию национальных проектов предусмотрено около 900 миллиардов рублей.
Колымский спикер отметил предложение главы Совета Федерации Валентины Матвиенко индексировать до фактического уровня инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также активизировать работу по консолидации и укрупнению субсидий. Председатель Магаданской областной Думы уверен, что только при стабильной федеральной поддержке и, безусловно, дальнейшем наращивании собственной налогооблагаемой базы и укреплении экономики регионы обеспечат выполнение социальных обязательств перед гражданами.