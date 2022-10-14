. Парламентарии Колымы приступили к работе над проектом регионального бюджета

Сохранение уровня бюджетной обеспеченности регионов и финансирования национальных проектов дает уверенность в дальнейшем развитии. Об этом заявил председатель Магаданской областной Думы Сергей Абрамов (на фото) после парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», которые традиционно прошли на площадке Совета Федерации.

Спикер колымского заксобрания ежегодно участвует в парламентских слушаниях, чтобы учесть ключевые моменты в работе над проектом регионального бюджета. Соответствующий законопроект уже внесен в Магаданскую областную Думу. К середине октября проект регионального бюджета рассмотрят депутатские комитеты.

«Пока мы не говорим о конкретных расходах — они будут обсуждаться ко второму чтению документа. Но безусловным прио­ритетом для нас на ближайшее время станет обеспечение в полном объеме социальных обязательств перед колымчанами: выплата и традиционная индексация пенсий, заработных плат, стипендий, социальных гарантий различным категориям, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей», — сказал Сергей Абрамов.

Председатель областной Думы добавил, что парламентарии сделают все возможное, чтобы не сбавить темпы развития инфраструктуры в регионе, обеспечить продолжение строительства масштабных социальных объектов. «Важно, что на выполнение этих задач будут выделяться средства из федерального бюджета», — отметил после парламентских слушаний Сергей Абрамов. Согласно прозвучавшей информации, межбюджетные трансферты в 2023 году составят 3,2 триллиона рублей, из которых на реализацию национальных проектов предусмотрено около 900 миллиардов рублей.

Колымский спикер отметил предложение главы Совета Федерации Валентины ­Матвиенко индексировать до фактического уровня инфляции общий объем субвенций и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также активизировать работу по консолидации и укрупнению субсидий. Председатель Магаданской областной Думы уверен, что только при стабильной федеральной поддержке и, безусловно, дальнейшем наращивании собственной налогооблагаемой базы и укреплении экономики регионы обеспечат выполнение социальных обязательств перед гражданами.